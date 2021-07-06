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В Тбилиси избили еще одного журналиста
В Тбилиси избили еще одного журналиста - РИА Новости, 06.07.2021
В Тбилиси избили еще одного журналиста
В Тбилиси у здания парламента Грузии агрессивные граждане напали на журналиста информационного агентства "Палитраньюс", сообщает агентство во вторник. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T21:36
2021-07-06T21:36
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. В Тбилиси у здания парламента Грузии агрессивные граждане напали на журналиста информационного агентства "Палитраньюс", сообщает агентство во вторник.Как ранее сообщили в МВД Грузии, более 50 журналистов пострадали на акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, которая проходила в понедельник.Во вторник вечером в грузинской столице у здания парламента анонсировано проведение "молчаливой акции" в знак солидарности с пострадавшими в понедельник журналистами, а также организаторами акции в поддержку ЛГБТ-сообщества."Вновь были попытки физических противостояний, однако полиция сумела задержать агрессивных граждан. Неизвестные все же сумели напасть на журналиста "Палитраньюс" Беку Мшвилдадзе. На месте остаются бригады патрульной полиции", - сообщает агентство.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали 55 человек, 53 из них журналисты. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Акция противников секс-меньшинств в Тбилиси
Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества.
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мвд грузии, лгбт-сообщество, тбилиси, грузия, в мире
В Тбилиси избили еще одного журналиста
21:36 06.07.2021
 
© Sputnik / Alex ShlamovСотрудники полиции во время акции молчания у здания парламента Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции во время акции молчания у здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Sputnik / Alex Shlamov

В Тбилиси перед зданием парламента избили еще одного журналиста

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. В Тбилиси у здания парламента Грузии агрессивные граждане напали на журналиста информационного агентства "Палитраньюс", сообщает агентство во вторник.
Как ранее сообщили в МВД Грузии, более 50 журналистов пострадали на акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, которая проходила в понедельник.
Во вторник вечером в грузинской столице у здания парламента анонсировано проведение "молчаливой акции" в знак солидарности с пострадавшими в понедельник журналистами, а также организаторами акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.
"Вновь были попытки физических противостояний, однако полиция сумела задержать агрессивных граждан. Неизвестные все же сумели напасть на журналиста "Палитраньюс" Беку Мшвилдадзе. На месте остаются бригады патрульной полиции", - сообщает агентство.
Сотрудники полиции во время акции протеста против ЛГБТ в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:19В мире
В Тбилиси напали на иностранца во время акции противников ЛГБТ
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали 55 человек, 53 из них журналисты. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.

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