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"Татнефть" и MOL начали строительство установки модифицированного битума
"Татнефть" и MOL начали строительство установки модифицированного битума - РИА Новости, 07.07.2021
"Татнефть" и MOL начали строительство установки модифицированного битума
"Татнефть" совместно с венгерской MOL Group во вторник начали строительство установки по производству нового поколения битума для укладки асфальта –... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-06T10:39
2021-07-07T11:22
республика татарстан
рустам минниханов
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НИЖНЕКАМСК (Татарстан), 6 июл - РИА Новости. "Татнефть" совместно с венгерской MOL Group во вторник начали строительство установки по производству нового поколения битума для укладки асфальта – резиномодифицированного битума (РМБ) - стоимостью 1,2 миллиарда рублей на нефтехимическом комплексе "Танеко", передает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы даем старт строительству нового производства резиномодифицированного битума, который имеет ряд высоких качеств. Мы – регион, где большие перепады температур. Экспериментальная дорога, построенная с использованием такого битума, демонстрирует хорошие результаты", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии начала строительства производства.Резиномодифицированный битум – новое поколение битума, предназначенного для укладки асфальта. Он производится путем смешения битума с измельченной резиновой крошкой и специальным модификатором, препятствующим расслоению компонентов. "Ноу-хау" технологии и ее важный компонент – модификатор – разработан специалистами MOL в сотрудничестве с венгерскими учеными. Производимый с 2012 года инновационный и экологичный материал успел доказать свое преимущество на проектах Венгрии. В октябре 2019 года с использованием РМБ был уложен экспериментальный участок автодороги Альметьевск-Заинск протяженностью 1 километр, согласно протоколам испытания толщина покрытия за год не изменилась, износ покрытия минимальный.Проектная мощность установки – до 25 тысяч тонн резиномодифицированного битума в сезон. Объем капитальных вложений в проект составит 1,2 миллиарда рублей. Запуск установки запланирован на первую половину 2023 года. Она не только позволит производить высококачественное дорожное покрытие, но и обеспечит вторичную переработку до 500 тысяч автомобильных шин в год.Для финансирования строительства установки со стороны Венгерского агентства поддержки экспорта HEPA министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии присужден единовременный безвозвратный грант для возмещения капитальных затрат в размере 50% для поддержки зарубежного использования запатентованной технологии MOL. Для реализации проекта "Танеко" и MOL Group создали совместное предприятие, 51% доли СП будет принадлежать MOL Group. Партнеры могут изменить рамки структуры сотрудничества через 5 лет после введения в эксплуатацию производства. Соответствующие документы стороны подписали в ходе церемонии.РМБ включен в классификатор строительных ресурсов РФ, что дает возможность использовать его при проектировании и строительстве дорог, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". При этом применение РМБ не требует изменений в асфальтоукладочной технологии.
https://ria.ru/20210623/tovarooborot-1738304793.html
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рустам минниханов

"Татнефть" и MOL начали строительство установки модифицированного битума

10:39 06.07.2021 (обновлено: 11:22 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗакладка производства резино-модифицированного битума компании "Татнефть" в Татарстане
Закладка производства резино-модифицированного битума компании Татнефть в Татарстане - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНЕКАМСК (Татарстан), 6 июл - РИА Новости. "Татнефть" совместно с венгерской MOL Group во вторник начали строительство установки по производству нового поколения битума для укладки асфальта – резиномодифицированного битума (РМБ) - стоимостью 1,2 миллиарда рублей на нефтехимическом комплексе "Танеко", передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы даем старт строительству нового производства резиномодифицированного битума, который имеет ряд высоких качеств. Мы – регион, где большие перепады температур. Экспериментальная дорога, построенная с использованием такого битума, демонстрирует хорошие результаты", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии начала строительства производства.
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Резиномодифицированный битум – новое поколение битума, предназначенного для укладки асфальта. Он производится путем смешения битума с измельченной резиновой крошкой и специальным модификатором, препятствующим расслоению компонентов. "Ноу-хау" технологии и ее важный компонент – модификатор – разработан специалистами MOL в сотрудничестве с венгерскими учеными. Производимый с 2012 года инновационный и экологичный материал успел доказать свое преимущество на проектах Венгрии. В октябре 2019 года с использованием РМБ был уложен экспериментальный участок автодороги Альметьевск-Заинск протяженностью 1 километр, согласно протоколам испытания толщина покрытия за год не изменилась, износ покрытия минимальный.
Проектная мощность установки – до 25 тысяч тонн резиномодифицированного битума в сезон. Объем капитальных вложений в проект составит 1,2 миллиарда рублей. Запуск установки запланирован на первую половину 2023 года. Она не только позволит производить высококачественное дорожное покрытие, но и обеспечит вторичную переработку до 500 тысяч автомобильных шин в год.
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Для финансирования строительства установки со стороны Венгерского агентства поддержки экспорта HEPA министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии присужден единовременный безвозвратный грант для возмещения капитальных затрат в размере 50% для поддержки зарубежного использования запатентованной технологии MOL. Для реализации проекта "Танеко" и MOL Group создали совместное предприятие, 51% доли СП будет принадлежать MOL Group. Партнеры могут изменить рамки структуры сотрудничества через 5 лет после введения в эксплуатацию производства. Соответствующие документы стороны подписали в ходе церемонии.
РМБ включен в классификатор строительных ресурсов РФ, что дает возможность использовать его при проектировании и строительстве дорог, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". При этом применение РМБ не требует изменений в асфальтоукладочной технологии.
 
Республика ТатарстанРустам Минниханов
 
 
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