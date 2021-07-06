https://ria.ru/20210706/stroitelstvo-1740216354.html

"Татнефть" и MOL начали строительство установки модифицированного битума

"Татнефть" и MOL начали строительство установки модифицированного битума - РИА Новости, 07.07.2021

"Татнефть" и MOL начали строительство установки модифицированного битума

"Татнефть" совместно с венгерской MOL Group во вторник начали строительство установки по производству нового поколения битума для укладки асфальта –... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-06T10:39

2021-07-06T10:39

2021-07-07T11:22

республика татарстан

рустам минниханов

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НИЖНЕКАМСК (Татарстан), 6 июл - РИА Новости. "Татнефть" совместно с венгерской MOL Group во вторник начали строительство установки по производству нового поколения битума для укладки асфальта – резиномодифицированного битума (РМБ) - стоимостью 1,2 миллиарда рублей на нефтехимическом комплексе "Танеко", передает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы даем старт строительству нового производства резиномодифицированного битума, который имеет ряд высоких качеств. Мы – регион, где большие перепады температур. Экспериментальная дорога, построенная с использованием такого битума, демонстрирует хорошие результаты", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии начала строительства производства.Резиномодифицированный битум – новое поколение битума, предназначенного для укладки асфальта. Он производится путем смешения битума с измельченной резиновой крошкой и специальным модификатором, препятствующим расслоению компонентов. "Ноу-хау" технологии и ее важный компонент – модификатор – разработан специалистами MOL в сотрудничестве с венгерскими учеными. Производимый с 2012 года инновационный и экологичный материал успел доказать свое преимущество на проектах Венгрии. В октябре 2019 года с использованием РМБ был уложен экспериментальный участок автодороги Альметьевск-Заинск протяженностью 1 километр, согласно протоколам испытания толщина покрытия за год не изменилась, износ покрытия минимальный.Проектная мощность установки – до 25 тысяч тонн резиномодифицированного битума в сезон. Объем капитальных вложений в проект составит 1,2 миллиарда рублей. Запуск установки запланирован на первую половину 2023 года. Она не только позволит производить высококачественное дорожное покрытие, но и обеспечит вторичную переработку до 500 тысяч автомобильных шин в год.Для финансирования строительства установки со стороны Венгерского агентства поддержки экспорта HEPA министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии присужден единовременный безвозвратный грант для возмещения капитальных затрат в размере 50% для поддержки зарубежного использования запатентованной технологии MOL. Для реализации проекта "Танеко" и MOL Group создали совместное предприятие, 51% доли СП будет принадлежать MOL Group. Партнеры могут изменить рамки структуры сотрудничества через 5 лет после введения в эксплуатацию производства. Соответствующие документы стороны подписали в ходе церемонии.РМБ включен в классификатор строительных ресурсов РФ, что дает возможность использовать его при проектировании и строительстве дорог, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". При этом применение РМБ не требует изменений в асфальтоукладочной технологии.

https://ria.ru/20210623/tovarooborot-1738304793.html

https://ria.ru/20210616/pomosch-1737305625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов