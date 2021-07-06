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Ставропольский край
https://ria.ru/20210706/stavropole-1740098335.html
Фермер на грант вырастил голубику на Ставрополье
Фермер на грант вырастил голубику на Ставрополье - РИА Новости, 06.07.2021
Фермер на грант вырастил голубику на Ставрополье
Ставропольский фермер из Кочубеевского округа, получивший грант в размере трех миллионов рублей, первым в регионе заложил промышленные плантации голубики и уже... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:31
2021-07-06T14:31
ставропольский край
россия
ягоды
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СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Ставропольский фермер из Кочубеевского округа, получивший грант в размере трех миллионов рублей, первым в регионе заложил промышленные плантации голубики и уже получил урожай, сообщает пресс-служба краевого минсельхоза.В 2020 году фермер заложил полтора гектара промышленных плантаций голубики 17 сортов - от ранней до поздней. В 2019 году он получил грант по государственной программе "Агростартап" и госпрограмме Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в размере трех миллионов рублей, на средства которого приобрел посадочный материал и оборудование, построил помещение для первичной обработки ягод и сегодня собирает первый урожай. За свой первый "голубичный" фермер рассчитывает собрать первые 500 килограммов голубики, говорится в сообщении.Грант по господдержке для начинающих фермеров гарантирует возмещение до 90 процентов затрат и позволяет поддержать молодого предпринимателя на селе."В 2019 году впервые был предусмотрен новый вид господдержки - грант "Агростартап". Он предоставляет возможность личным подсобным хозяйствам выйти на новый уровень, так как обращаться за его получением могут как главы КФХ, так и граждане РФ - владельцы личных подсобных хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Ставропольского края", - сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.
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россия, ягоды

Фермер на грант вырастил голубику на Ставрополье

14:31 06.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского краяПлантации голубики ставропольского фермера из Кочубеевского округа
Плантации голубики ставропольского фермера из Кочубеевского округа - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Ставропольский фермер из Кочубеевского округа, получивший грант в размере трех миллионов рублей, первым в регионе заложил промышленные плантации голубики и уже получил урожай, сообщает пресс-служба краевого минсельхоза.
В 2020 году фермер заложил полтора гектара промышленных плантаций голубики 17 сортов - от ранней до поздней. В 2019 году он получил грант по государственной программе "Агростартап" и госпрограмме Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в размере трех миллионов рублей, на средства которого приобрел посадочный материал и оборудование, построил помещение для первичной обработки ягод и сегодня собирает первый урожай. За свой первый "голубичный" фермер рассчитывает собрать первые 500 килограммов голубики, говорится в сообщении.
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"В 2019 году впервые был предусмотрен новый вид господдержки - грант "Агростартап". Он предоставляет возможность личным подсобным хозяйствам выйти на новый уровень, так как обращаться за его получением могут как главы КФХ, так и граждане РФ - владельцы личных подсобных хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Ставропольского края", - сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского краяПлантации голубики ставропольского фермера из Кочубеевского округа
Плантации голубики ставропольского фермера из Кочубеевского округа - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края
Плантации голубики ставропольского фермера из Кочубеевского округа
 
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