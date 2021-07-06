https://ria.ru/20210706/spirs-1740082368.html

Менеджер Спирс заявил об уходе из-за планов певицы завершить карьеру

Менеджер Спирс заявил об уходе из-за планов певицы завершить карьеру - РИА Новости, 06.07.2021

Менеджер Спирс заявил об уходе из-за планов певицы завершить карьеру

Менеджер американской певицы Бритни Спирс Ларри Рудольф заявил, что та высказывала намерение официально завершить карьеру, в связи с чем он принял решение... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:11

2021-07-06T13:11

2021-07-06T13:16

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Менеджер американской певицы Бритни Спирс Ларри Рудольф заявил, что та высказывала намерение официально завершить карьеру, в связи с чем он принял решение оставить занимаемую должность после 25 лет совместной работы."Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как мы с Бритни в последний раз общались, и тогда она сообщила мне, что хочет взять бессрочный перерыв в работе. Сегодня мне стало известно, что Бритни заявляла о своем намерении официально завершить карьеру", – говорится в опубликованном порталом Deadline письме Рудольфа.В послании, которое адресовано отцу певицы Джеймсу Спирсу и менеджеру Джоди Монтгомери, Рудольф отмечает, что изначально он был нанят на работу по просьбе певицы для того, чтобы "помогать ей в карьере"."Как ее менеджер, я считаю, что в интересах Бритни, чтобы я ушел из ее команды, поскольку в моих профессиональных услугах больше нет необходимости. Пожалуйста, примите это письмо как официальную отставку", – подчеркивается в письме.Рудольф добавил, что всегда будет "невероятно гордиться" тем, что было достигнуто за 25 лет совместной работы, и пожелал исполнительнице здоровья и счастья.Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц конца 90-х – начала 2000-х. Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у них есть двое сыновей.Отец Бритни Спирс получил опекунство над ней в 2008 году по решению суда. Исполнительница борется за отстранение Джеймса Спирса с позиции опекуна, однако в ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону отца певицы. В ноябре 2020 года после очередного запроса Спирс о лишении отца права на опекунство по решению суда соопекуном певицы стала финансовая компания Bessemer Trust.В июне 39-летняя Спирс выступила по телефону на новом судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить отца статуса опекуна. Спирс подвергла критике действия своей семьи, а также отметила, что она травмирована и несчастна. Позже издание Variety сообщило, что судья, предположительно, решил отклонить запрос певицы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/spirs-1739348029.html

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новости культуры, музыка, шоу-бизнес, бритни спирс