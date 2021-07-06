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Глава МИД Германии призвал к сотрудничеству с Россией по климату
Глава МИД Германии призвал к сотрудничеству с Россией по климату - РИА Новости, 06.07.2021
Глава МИД Германии призвал к сотрудничеству с Россией по климату
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам защиты климата, в том числе по трансформации экосистемы Арктики. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:46
2021-07-06T15:46
россия
хайко маас
арктика
мид германии
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам защиты климата, в том числе по трансформации экосистемы Арктики."Без России, без Китая, без Индии этого не сделать", - заявил Маас на мероприятии "Геополитика на Северном полюсе - внешнеполитический взгляд на изменение климата".Он отметил, что для сотрудничества в защите климата сейчас "самое лучше время", объяснив это возвращением США в парижское климатическое соглашение, но добавил, что этого недостаточно. "Нам нужны не только США, но и Китай и другие крупные эмитенты (углекислого газа), поэтому нужно международное соглашение", - заявил министр.Самым большим вызовом в климатической политике он назвал необходимость выстраивать сотрудничество между странами с разными политическими системами. "Самый большой вызов - это свести вместе страны, которые находятся в конкуренции систем, либеральные демократии, то есть Запад, с одной стороны, авторитарные режимы, как Китай, с другой, чтобы торговые споры не препятствовали сотрудничеству по климату", - заявил Маас.Говоря о последствиях изменения экосистемы Арктики для международной политики, Маас отметил возможный рост борьбы за влияние в регионе. "Непосредственными последствиями таяния льдов будут большое число морских путей, будут, возможно, новые пути торговли, что будет подвержено влиянию экономических интересов, будут споры, возникнет вопрос власти. Это также приведет к тому, что там, где растает лед, исчезнут военные зоны безопасности. Этим будут затронуты страны как США и Россия, но не только они. Поэтому это приведет к вопросу политической власти", - заявил Масс, добавив, что считает необходимым на этом фоне активнее обсуждать проблематику Арктики.
https://ria.ru/20210624/klimat-1738369323.html
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россия, хайко маас, арктика, мид германии, сша, в мире
Глава МИД Германии призвал к сотрудничеству с Россией по климату
15:46 06.07.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Германии Хайко Маас призвал сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам климата

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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам защиты климата, в том числе по трансформации экосистемы Арктики.
"Без России, без Китая, без Индии этого не сделать", - заявил Маас на мероприятии "Геополитика на Северном полюсе - внешнеполитический взгляд на изменение климата".
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Он отметил, что для сотрудничества в защите климата сейчас "самое лучше время", объяснив это возвращением США в парижское климатическое соглашение, но добавил, что этого недостаточно. "Нам нужны не только США, но и Китай и другие крупные эмитенты (углекислого газа), поэтому нужно международное соглашение", - заявил министр.
Самым большим вызовом в климатической политике он назвал необходимость выстраивать сотрудничество между странами с разными политическими системами. "Самый большой вызов - это свести вместе страны, которые находятся в конкуренции систем, либеральные демократии, то есть Запад, с одной стороны, авторитарные режимы, как Китай, с другой, чтобы торговые споры не препятствовали сотрудничеству по климату", - заявил Маас.
Говоря о последствиях изменения экосистемы Арктики для международной политики, Маас отметил возможный рост борьбы за влияние в регионе. "Непосредственными последствиями таяния льдов будут большое число морских путей, будут, возможно, новые пути торговли, что будет подвержено влиянию экономических интересов, будут споры, возникнет вопрос власти. Это также приведет к тому, что там, где растает лед, исчезнут военные зоны безопасности. Этим будут затронуты страны как США и Россия, но не только они. Поэтому это приведет к вопросу политической власти", - заявил Масс, добавив, что считает необходимым на этом фоне активнее обсуждать проблематику Арктики.
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