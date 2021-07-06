https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html
Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто
Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто - РИА Новости, 06.07.2021
Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто
Специального штрафа за грязную машину в Кодексе Российской Федерации об административных нарушениях нет, но если номерные знаки на вашей машине из-за... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:15
2021-07-06T02:15
2021-07-06T02:15
анатолий миронов (адвокат)
россия
штрафы
авто
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Специального штрафа за грязную машину в Кодексе Российской Федерации об административных нарушениях нет, но если номерные знаки на вашей машине из-за “случайного” загрязнения нечитаемые, возможен штраф на пять тысяч рублей или временное лишение прав, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.На практике можно выделить одну закономерность.Наоборот, если весь автомобиль чистый, а номера “по случайности” запачканы в грязи, штраф или лишение прав на срок от одного до двух месяцев весьма вероятны, добавил он.
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анатолий миронов (адвокат), россия, штрафы, авто, общество