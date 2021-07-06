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Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто
Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто - РИА Новости, 06.07.2021
Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто
Специального штрафа за грязную машину в Кодексе Российской Федерации об административных нарушениях нет, но если номерные знаки на вашей машине из-за... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:15
2021-07-06T02:15
анатолий миронов (адвокат)
россия
штрафы
авто
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Специального штрафа за грязную машину в Кодексе Российской Федерации об административных нарушениях нет, но если номерные знаки на вашей машине из-за “случайного” загрязнения нечитаемые, возможен штраф на пять тысяч рублей или временное лишение прав, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.На практике можно выделить одну закономерность.Наоборот, если весь автомобиль чистый, а номера “по случайности” запачканы в грязи, штраф или лишение прав на срок от одного до двух месяцев весьма вероятны, добавил он.
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анатолий миронов (адвокат), россия, штрафы, авто, общество

Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто

02:15 06.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобили в грязи
Автомобили в грязи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Специального штрафа за грязную машину в Кодексе Российской Федерации об административных нарушениях нет, но если номерные знаки на вашей машине из-за “случайного” загрязнения нечитаемые, возможен штраф на пять тысяч рублей или временное лишение прав, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
На практике можно выделить одну закономерность.
“Если весь автомобиль будет грязным, включая и номерные знаки, то с высокой долей вероятности это будет означать, что загрязнение связано с процессом вождения и погодными условиями, а в таковых условиях административной ответственности судебная практика не предусматривает”, — сказал юрист.
Наоборот, если весь автомобиль чистый, а номера “по случайности” запачканы в грязи, штраф или лишение прав на срок от одного до двух месяцев весьма вероятны, добавил он.
Техосмотр - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 02:15
Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
 
Анатолий Миронов (адвокат)РоссияШтрафыАвтоОбщество
 
 
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