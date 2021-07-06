https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html

Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто

Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто - РИА Новости, 06.07.2021

Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто

Специального штрафа за грязную машину в Кодексе Российской Федерации об административных нарушениях нет, но если номерные знаки на вашей машине из-за... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T02:15

2021-07-06T02:15

2021-07-06T02:15

анатолий миронов (адвокат)

россия

штрафы

авто

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Специального штрафа за грязную машину в Кодексе Российской Федерации об административных нарушениях нет, но если номерные знаки на вашей машине из-за “случайного” загрязнения нечитаемые, возможен штраф на пять тысяч рублей или временное лишение прав, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.На практике можно выделить одну закономерность.Наоборот, если весь автомобиль чистый, а номера “по случайности” запачканы в грязи, штраф или лишение прав на срок от одного до двух месяцев весьма вероятны, добавил он.

https://ria.ru/20210704/to-1739778724.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий миронов (адвокат), россия, штрафы, авто, общество