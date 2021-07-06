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В Турции впервые выявили заражение штаммом коронавируса дельта-плюс
В Турции впервые выявили заражение штаммом коронавируса дельта-плюс - РИА Новости, 06.07.2021
В Турции впервые выявили заражение штаммом коронавируса дельта-плюс
Три случая заражения штаммом коронавируса дельта-плюс впервые зарегистрировали в Турции, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:10
2021-07-06T13:28
коронавирус covid-19
турция
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АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Три случая заражения штаммом коронавируса дельта-плюс впервые зарегистрировали в Турции, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа."В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант дельта-плюс. Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет", — приводит его слова телеканал NTV.Министр добавил, что число заболевших штаммом дельта в 30 провинциях возросло до 286 человек.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Анкара разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным Минздрава республики, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 36 миллионов граждан, две дозы — около 16 миллионов.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в стране показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. За последний месяц он стабилизировался на уровне пяти-шести тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.
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коронавирус covid-19, турция, в мире
В Турции впервые выявили заражение штаммом коронавируса дельта-плюс
12:10 06.07.2021 (обновлено: 13:28 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Турции выявили первые три случая заражения штаммом коронавируса дельта-плюс

Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Три случая заражения штаммом коронавируса дельта-плюс впервые зарегистрировали в Турции, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант дельта-плюс. Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет", — приводит его слова телеканал NTV.
Министр добавил, что число заболевших штаммом дельта в 30 провинциях возросло до 286 человек.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Анкара разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным Минздрава республики, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 36 миллионов граждан, две дозы — около 16 миллионов.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в стране показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. За последний месяц он стабилизировался на уровне пяти-шести тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.
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