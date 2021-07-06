https://ria.ru/20210706/shtamm-1740070131.html

В Турции впервые выявили заражение штаммом коронавируса дельта-плюс

В Турции впервые выявили заражение штаммом коронавируса дельта-плюс - РИА Новости, 06.07.2021

В Турции впервые выявили заражение штаммом коронавируса дельта-плюс

Три случая заражения штаммом коронавируса дельта-плюс впервые зарегистрировали в Турции, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:10

2021-07-06T12:10

2021-07-06T13:28

коронавирус covid-19

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732142993_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_171f870e8f7d39105050c1e308310e91.jpg

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Три случая заражения штаммом коронавируса дельта-плюс впервые зарегистрировали в Турции, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа."В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант дельта-плюс. Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет", — приводит его слова телеканал NTV.Министр добавил, что число заболевших штаммом дельта в 30 провинциях возросло до 286 человек.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Анкара разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным Минздрава республики, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 36 миллионов граждан, две дозы — около 16 миллионов.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в стране показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. За последний месяц он стабилизировался на уровне пяти-шести тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740066959.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, в мире