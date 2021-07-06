Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740061865.html
Во Франции рассказали о своем взгляде на спор о шампанском
Во Франции рассказали о своем взгляде на спор о шампанском - РИА Новости, 06.07.2021
Во Франции рассказали о своем взгляде на спор о шампанском
Франция знает о ситуации с маркировкой шампанского в России и продолжит работать с российской стороной в этом направлении, заявил глава министерства сельского... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:27
2021-07-06T11:27
россия
франция
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600581158_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_a31bc911fe52fc3e7bcecbf5ba381282.jpg
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Франция знает о ситуации с маркировкой шампанского в России и продолжит работать с российской стороной в этом направлении, заявил глава министерства сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди."Мы следим за этим вопросом (о маркировке -ред.). И в течение многих лет. Это битва о вопросах наименований: можно ли писать "шампанское" и на бутылках какого типа. Очевидно, что позиция Франции была выражена очень четко: слово "шампанское" происходит от названия прекрасного региона Франции (Шампань – ред.), где производится шампанское", - заявил глава минсельхоза в эфире радиостанции Sud Radio.При этом он отметил, что сейчас шампанское - название, которое применяется и в других странах. Хотя, как заявил министр, эти страны говорят в таких ситуациях, что шампанское - у них, а не во Франции. "Представьте себе реакцию французских властей", - подчеркнул министр."У меня была возможность работать с россиянами по этим вопросам, нам известна ситуация, мы продолжим работать в этом направлении", - отметил Денорманди.Согласно копии письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин.Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", подписанными в пятницу президентом РФ. Они уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, исключается понятие "шампанское", его разрешается использовать в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласилась изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что французская компания временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.
https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739978870.html
https://ria.ru/20210705/frantsiya-1739912548.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600581158_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_549d1f96d60c94d33388f420fa8991e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, франция, общество
Во Франции рассказали о своем взгляде на спор о шампанском
11:27 06.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБармен разливает напитки в баре
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Во Франции прокомментировали ситуацию с маркировкой шампанского

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Франция знает о ситуации с маркировкой шампанского в России и продолжит работать с российской стороной в этом направлении, заявил глава министерства сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.
"Мы следим за этим вопросом (о маркировке -ред.). И в течение многих лет. Это битва о вопросах наименований: можно ли писать "шампанское" и на бутылках какого типа. Очевидно, что позиция Франции была выражена очень четко: слово "шампанское" происходит от названия прекрасного региона Франции (Шампань – ред.), где производится шампанское", - заявил глава минсельхоза в эфире радиостанции Sud Radio.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 17:25
В ГД ответили на заявление Еврокомиссии о поставках шампанского в Россию
При этом он отметил, что сейчас шампанское - название, которое применяется и в других странах. Хотя, как заявил министр, эти страны говорят в таких ситуациях, что шампанское - у них, а не во Франции. "Представьте себе реакцию французских властей", - подчеркнул министр.
"У меня была возможность работать с россиянами по этим вопросам, нам известна ситуация, мы продолжим работать в этом направлении", - отметил Денорманди.
Согласно копии письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин.
Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", подписанными в пятницу президентом РФ. Они уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, исключается понятие "шампанское", его разрешается использовать в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.
Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласилась изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что французская компания временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 13:02
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
 
РоссияФранцияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Лента новостейМолния