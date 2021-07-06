https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740061865.html

Во Франции рассказали о своем взгляде на спор о шампанском

Во Франции рассказали о своем взгляде на спор о шампанском - РИА Новости, 06.07.2021

Во Франции рассказали о своем взгляде на спор о шампанском

Франция знает о ситуации с маркировкой шампанского в России и продолжит работать с российской стороной в этом направлении, заявил глава министерства сельского... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:27

2021-07-06T11:27

2021-07-06T11:27

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франция

общество

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Франция знает о ситуации с маркировкой шампанского в России и продолжит работать с российской стороной в этом направлении, заявил глава министерства сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди."Мы следим за этим вопросом (о маркировке -ред.). И в течение многих лет. Это битва о вопросах наименований: можно ли писать "шампанское" и на бутылках какого типа. Очевидно, что позиция Франции была выражена очень четко: слово "шампанское" происходит от названия прекрасного региона Франции (Шампань – ред.), где производится шампанское", - заявил глава минсельхоза в эфире радиостанции Sud Radio.При этом он отметил, что сейчас шампанское - название, которое применяется и в других странах. Хотя, как заявил министр, эти страны говорят в таких ситуациях, что шампанское - у них, а не во Франции. "Представьте себе реакцию французских властей", - подчеркнул министр."У меня была возможность работать с россиянами по этим вопросам, нам известна ситуация, мы продолжим работать в этом направлении", - отметил Денорманди.Согласно копии письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин.Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", подписанными в пятницу президентом РФ. Они уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, исключается понятие "шампанское", его разрешается использовать в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласилась изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что французская компания временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.

https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739978870.html

https://ria.ru/20210705/frantsiya-1739912548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, франция, общество