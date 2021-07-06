https://ria.ru/20210706/sanktsii-1740138184.html

В Австрии рассказали, в чем Запад бессилен перед Россией

В Австрии рассказали, в чем Запад бессилен перед Россией - РИА Новости, 06.07.2021

В Австрии рассказали, в чем Запад бессилен перед Россией

Обозреватель австрийской газеты Die Presse Эдуард Штайнер назвал сферы российской экономики, санкции по которым сравнимы с "выстрелом в ногу" для Запада. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:28

2021-07-06T17:28

2021-07-06T17:28

россия

русал

евросоюз

олег дерипаска

сша

в мире

экономика

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обозреватель австрийской газеты Die Presse Эдуард Штайнер назвал сферы российской экономики, санкции по которым сравнимы с "выстрелом в ногу" для Запада. Автор напомнил о санкциях против концерна "Русал", которые США ввели весной 2018 года. Это привело к прекращению поставок алюминия в Европу и росту цен на 15%. Спустя несколько месяцев Вашингтон отменил эти ограничения при условии, что Олег Дерипаска сократит долю в компании. Штайнер подчеркнул, что от сырьевой части российской экономики, которой чаще всего угрожают западные политики, сильнее всего зависит остальной мир. Звучавшие весной угрозы Европы прекратить импорт нефти и газа из России из-за обострения ситуации в Донбассе привели к резкому росту цен на эти энергоносители, так как в случае ограничений их суточный дефицит вырос бы в три с половиной раза. Недавно введенные Россией экспортные пошлины на алюминий, никель, медь и сталь грозят их подорожанием на мировом рынке на четверть. Даже несмотря на то, что Россия не является крупнейшим производителем этих металлов, ее роль на мировом рынке чрезвычайна важна, и Запад вынужден считаться с Москвой, говорится в статье. Однако особенное внимание автор материала уделил доле России в производстве палладия. Так, один только концерн "Норникель" удовлетворяет 40% мирового спроса на этот благородный металл. Велика роль России и в производстве титана — материала, используемого для изготовления самолетов."Западу и в голову не приходит грозить санкциями России в этой сфере", — подытожил Штайнер. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210630/potok-1739246569.html

https://ria.ru/20210626/swift-1738705491.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русал, евросоюз, олег дерипаска, сша, в мире, экономика