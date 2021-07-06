В Австрии рассказали, в чем Запад бессилен перед Россией
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обозреватель австрийской газеты Die Presse Эдуард Штайнер назвал сферы российской экономики, санкции по которым сравнимы с "выстрелом в ногу" для Запада.
Автор напомнил о санкциях против концерна "Русал", которые США ввели весной 2018 года. Это привело к прекращению поставок алюминия в Европу и росту цен на 15%. Спустя несколько месяцев Вашингтон отменил эти ограничения при условии, что Олег Дерипаска сократит долю в компании.
"При попытках выстрелить по российской экономике и нелюбимым персонажам в среде российского "истеблишмента" пуля очень часто идет не в цель, а в ногу стреляющего", — пояснил обозреватель.
Штайнер подчеркнул, что от сырьевой части российской экономики, которой чаще всего угрожают западные политики, сильнее всего зависит остальной мир.
Звучавшие весной угрозы Европы прекратить импорт нефти и газа из России из-за обострения ситуации в Донбассе привели к резкому росту цен на эти энергоносители, так как в случае ограничений их суточный дефицит вырос бы в три с половиной раза.
Недавно введенные Россией экспортные пошлины на алюминий, никель, медь и сталь грозят их подорожанием на мировом рынке на четверть. Даже несмотря на то, что Россия не является крупнейшим производителем этих металлов, ее роль на мировом рынке чрезвычайна важна, и Запад вынужден считаться с Москвой, говорится в статье.
Однако особенное внимание автор материала уделил доле России в производстве палладия. Так, один только концерн "Норникель" удовлетворяет 40% мирового спроса на этот благородный металл. Велика роль России и в производстве титана — материала, используемого для изготовления самолетов.
"Западу и в голову не приходит грозить санкциями России в этой сфере", — подытожил Штайнер.
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