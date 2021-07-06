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СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке
СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке
Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружили с вертолета в 3,8 километра от поселка Палана, сообщил телеканал "360" со ссылкой на сына одного из пассажиров. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:38
2021-07-06T12:50
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружили с вертолета в 3,8 километра от поселка Палана, сообщил телеканал "360" со ссылкой на сына одного из пассажиров.Официального подтверждения этой информации нет.Самолет, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, сегодня утром не вышел на плановый сеанс связи. Он пропал с радаров при заходе на посадку в девяти километрах от пункта назначения. По данным МЧС, на борту находятся 28 человек, в том числе ребенок и шесть членов экипажа.На поиски направили группировку судов. Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия. Метеоусловия сложные — туман и облачность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26
СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке
12:38 06.07.2021 (обновлено: 12:50 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын

СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружили с вертолета в 3,8 километра от поселка Палана, сообщил телеканал "360" со ссылкой на сына одного из пассажиров.
Официального подтверждения этой информации нет.
Самолет, совершавший рейс Петропавловск-КамчатскийПалана, сегодня утром не вышел на плановый сеанс связи. Он пропал с радаров при заходе на посадку в девяти километрах от пункта назначения.
По данным МЧС, на борту находятся 28 человек, в том числе ребенок и шесть членов экипажа.
На поиски направили группировку судов. Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия. Метеоусловия сложные — туман и облачность.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на борту вертолета Ми-8МТВ-1 во время поисков самолета Ан-26 на Камчатке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 11:39
Пассажир пропавшего Ан-26 перед вылетом выложил фото из салона самолета
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26
 
 
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