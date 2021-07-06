https://ria.ru/20210706/samolet-1740075820.html
СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке
СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке
Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружили с вертолета в 3,8 километра от поселка Палана, сообщил телеканал "360" со ссылкой на сына одного из пассажиров. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:38
2021-07-06T12:38
2021-07-06T12:50
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружили с вертолета в 3,8 километра от поселка Палана, сообщил телеканал "360" со ссылкой на сына одного из пассажиров.Официального подтверждения этой информации нет.Самолет, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, сегодня утром не вышел на плановый сеанс связи. Он пропал с радаров при заходе на посадку в девяти километрах от пункта назначения. По данным МЧС, на борту находятся 28 человек, в том числе ребенок и шесть членов экипажа.На поиски направили группировку судов. Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия. Метеоусловия сложные — туман и облачность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
https://ria.ru/20210706/samolet-1740065095.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26
СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке
12:38 06.07.2021 (обновлено: 12:50 06.07.2021)
СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке