https://ria.ru/20210706/samolet-1740075820.html

СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке

СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета, пропавшего на Камчатке

Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружили с вертолета в 3,8 километра от поселка Палана, сообщил телеканал "360" со ссылкой на сына одного из пассажиров. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:38

2021-07-06T12:38

2021-07-06T12:50

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружили с вертолета в 3,8 километра от поселка Палана, сообщил телеканал "360" со ссылкой на сына одного из пассажиров.Официального подтверждения этой информации нет.Самолет, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, сегодня утром не вышел на плановый сеанс связи. Он пропал с радаров при заходе на посадку в девяти километрах от пункта назначения. По данным МЧС, на борту находятся 28 человек, в том числе ребенок и шесть членов экипажа.На поиски направили группировку судов. Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия. Метеоусловия сложные — туман и облачность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

https://ria.ru/20210706/samolet-1740065095.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, ан-26