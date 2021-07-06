https://ria.ru/20210706/samolet-1740065095.html
Пассажир пропавшего Ан-26 перед вылетом выложил фото из салона самолета
Пассажир пропавшего Ан-26 перед вылетом выложил фото из салона самолета - РИА Новости, 06.07.2021
Пассажир пропавшего Ан-26 перед вылетом выложил фото из салона самолета
Один из пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26 опубликовал фото из салона самолета перед вылетом. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:39
2021-07-06T11:39
2021-07-06T11:39
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Один из пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26 опубликовал фото из салона самолета перед вылетом.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом пропала перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от посёлка Палана.Пассажир самолета Иван Сивак в своем аккаунте в Instagram перед вылетом опубликовал фото на фоне аэропорта Елизово, подписав: "Палана, жди, я лечу". Также он разместил фото из салона самолета. В комментариях пользователи пишут, что молятся за спасение пассажиров и желают им сил.После потери связи с самолетом заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности, идут поиски, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что спасатели определили место падения самолета в море.
https://ria.ru/20210706/samolet-1740062816.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an26-1740053034.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, происшествия
Пассажир пропавшего Ан-26 перед вылетом выложил фото из салона самолета
Пассажир пропавшего на Камчатке Ан-26 перед вылетом выложил фото из салона самолета
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости.
Один из пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26
опубликовал фото из салона самолета перед вылетом.
Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом пропала перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от посёлка Палана.
Пассажир самолета Иван Сивак в своем аккаунте в Instagram перед вылетом опубликовал фото на фоне аэропорта Елизово, подписав: "Палана, жди, я лечу". Также он разместил фото из салона самолета. В комментариях пользователи пишут, что молятся за спасение пассажиров и желают им сил.
После потери связи с самолетом заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности, идут поиски, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что спасатели определили место падения самолета в море.