https://ria.ru/20210706/samolet-1740065095.html

Пассажир пропавшего Ан-26 перед вылетом выложил фото из салона самолета

Пассажир пропавшего Ан-26 перед вылетом выложил фото из салона самолета - РИА Новости, 06.07.2021

Пассажир пропавшего Ан-26 перед вылетом выложил фото из салона самолета

Один из пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26 опубликовал фото из салона самолета перед вылетом. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:39

2021-07-06T11:39

2021-07-06T11:39

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740050723_11:0:640:354_1920x0_80_0_0_279a464c896ab286c8800af01482288a.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Один из пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26 опубликовал фото из салона самолета перед вылетом.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом пропала перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от посёлка Палана.Пассажир самолета Иван Сивак в своем аккаунте в Instagram перед вылетом опубликовал фото на фоне аэропорта Елизово, подписав: "Палана, жди, я лечу". Также он разместил фото из салона самолета. В комментариях пользователи пишут, что молятся за спасение пассажиров и желают им сил.После потери связи с самолетом заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности, идут поиски, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что спасатели определили место падения самолета в море.

https://ria.ru/20210706/samolet-1740062816.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an26-1740053034.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, ан-26, происшествия