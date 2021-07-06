https://ria.ru/20210706/samolet-1740062816.html

Эксперт оценил надежность Ан-26

Эксперт оценил надежность Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

Эксперт оценил надежность Ан-26

Самолеты Ан-26 попадали в тяжёлые происшествия, но "родовых болезней" у них нет, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:31

2021-07-06T11:31

2021-07-06T11:37

крушение ан-26 на камчатке

олег пантелеев

"авиапорт"

ан-26

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самолеты Ан-26 попадали в тяжёлые происшествия, но "родовых болезней" у них нет, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Самолет Ан-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от посёлка Палана. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира и 6 членов экипажа."Конечно, как и у любого массового типа воздушных судов, у Ан-26 были тяжёлые авиапроисшествия. Но говорить о том, что у него есть "родовые болезни", не приходится - данных о постоянно повторяющихся отказах тех или иных узлов нет", - сказал Пантелеев.Он отметил, что в парке "Камчатского авиапредприятия", которое эксплуатирует пропавший самолет, пять Ан-26-100 и Ан-26Б-100 - это пассажирские версии популярного транспортника Ан-26. Выпущены в 1980-1985 годах. Все в состоянии лётной годности, с достаточными остатками межремонтного ресурса. По календарным срокам службы им ещё летать до 2030-2035 годов. Воздушные суда регулярно проходят техническое обслуживание на собственной базе "Камчатского авиапредприятия". Экипажи укомплектованы опытными пилотами с большим налётом и опытом работы в регионе.По данным эксперта, пропавший самолет был выпущен 30 июля 1982 года, в августе 2012 года прошёл капремонт. "У эксплуатанта в нынешнем веке было одно авиапроисшествие - в 2012 году в сложных метеоусловиях самолёт Ан-28 при заходе на посадку столкнулся с сопкой и разрушился", - добавил Пантелеев.По словам собеседника, авиакомпания регулярно проходит проверки Камчатского МТУ Росавиации с положительным результатом. "В частности, мне известно о проверке во втором полугодии 2020 года. Вывод - эксплуатант способен безопасно выполнять коммерческие воздушные перевозки в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и условиями, указанными в эксплуатационных спецификациях", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an26-1740059504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an26-1740053034.html

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, олег пантелеев, "авиапорт", ан-26, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия