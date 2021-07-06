Эксперт оценил надежность Ан-26
11:31 06.07.2021 (обновлено: 11:37 06.07.2021)
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на борту вертолета Ми-8МТВ-1 во время поисков самолета Ан-26 на Камчатке. Стоп-кадр видео
Эксперт рассказал, что Ан-26 попадали в тяжёлые происшествия, но "родовых болезней" у них нет
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самолеты Ан-26 попадали в тяжёлые происшествия, но "родовых болезней" у них нет, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Самолет Ан-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от посёлка Палана. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира и 6 членов экипажа.
"Конечно, как и у любого массового типа воздушных судов, у Ан-26 были тяжёлые авиапроисшествия. Но говорить о том, что у него есть "родовые болезни", не приходится - данных о постоянно повторяющихся отказах тех или иных узлов нет", - сказал Пантелеев.
Он отметил, что в парке "Камчатского авиапредприятия", которое эксплуатирует пропавший самолет, пять Ан-26-100 и Ан-26Б-100 - это пассажирские версии популярного транспортника Ан-26. Выпущены в 1980-1985 годах. Все в состоянии лётной годности, с достаточными остатками межремонтного ресурса. По календарным срокам службы им ещё летать до 2030-2035 годов. Воздушные суда регулярно проходят техническое обслуживание на собственной базе "Камчатского авиапредприятия". Экипажи укомплектованы опытными пилотами с большим налётом и опытом работы в регионе.
По данным эксперта, пропавший самолет был выпущен 30 июля 1982 года, в августе 2012 года прошёл капремонт. "У эксплуатанта в нынешнем веке было одно авиапроисшествие - в 2012 году в сложных метеоусловиях самолёт Ан-28 при заходе на посадку столкнулся с сопкой и разрушился", - добавил Пантелеев.
По словам собеседника, авиакомпания регулярно проходит проверки Камчатского МТУ Росавиации с положительным результатом. "В частности, мне известно о проверке во втором полугодии 2020 года. Вывод - эксплуатант способен безопасно выполнять коммерческие воздушные перевозки в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и условиями, указанными в эксплуатационных спецификациях", - отметил он.