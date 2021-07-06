https://ria.ru/20210706/ryabkov-1740070453.html

Рябков рассказал о подготовке диалога с США по стратстабильности

Рябков рассказал о подготовке диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 06.07.2021

Рябков рассказал о подготовке диалога с США по стратстабильности

США не стоит быть наивными и думать, что диалог по стратегической стабильности пойдет только по их повестке, Россия настаивает на учете своих озабоченностей,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:13

2021-07-06T12:13

2021-07-06T12:15

россия

сергей рябков

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США не стоит быть наивными и думать, что диалог по стратегической стабильности пойдет только по их повестке, Россия настаивает на учете своих озабоченностей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, РФ и США "не находятся и близко на этапе каких-то разменов, каких-то встречных шагов, это все преждевременно"."Но уже на нынешней стадии, на данном отрезке, когда еще не прошла первая установочная встреча по тематике стратстабильности, мы посылаем американцам сигнал, что они не должны быть наивными и думать, что разговор пойдет только по их повестке дня, включающей, в том числе, наши перспективные системы. Мы в равной степени будем вести диалог с ними только при условии того, что наши озабоченности, наши вопросы, наши интересы получат отражение в ходе этих обсуждений. Американцы к этому должны готовиться", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".В Женеве 16 июня состоялась первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Россия рассчитывает до конца июля провести установочный раунд диалога с США по стратегической стабильности, заявил во вторник Рябков.

https://ria.ru/20210625/obmen-1738611524.html

https://ria.ru/20210620/antonov-1737799852.html

россия

женева (город)

сша

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2021

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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире