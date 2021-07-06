https://ria.ru/20210706/rossiya-1740079741.html
В МИД не исключили участия США в урегулировании на Украине
В МИД не исключили участия США в урегулировании на Украине - РИА Новости, 06.07.2021
В МИД не исключили участия США в урегулировании на Украине
Москва не исключает подключения США к урегулированию на Украине, в том числе это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:58
2021-07-06T12:58
2021-07-06T15:59
россия
родион мирошник
андрей руденко
луганская народная республика
сергей рябков
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва не исключает подключения США к урегулированию на Украине, в том числе это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, но пока о какой-то вовлеченности Вашингтона говорить нельзя: американская сторона не хочет считаться с подходами России, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был", - сказал Рябков.Здесь могут быть разные опции, отметил он."Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе и вокруг Украины в целом", - заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"."Вопрос нужно формулировать так: против или не против Вашингтон работать в реальной системе координат, а не в режиме навязывания всем вокруг себя собственных представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо, что должна или не должна делать Россия", - прокомментировал Рябков утверждение о том, что Москва не против подключения Вашингтона к Минскому процессу. По его словам, Россия не должна следовать представлениям американцев, которые "оторваны от действительности" и "игнорируют и реальность на земле, и те договоренности, которые достигались, в том числе и на высшем уровне".Москва готова к сотрудничеству в случае, если в подходах Вашингтона будут "сдвиги", подытожил Рябков.Россия пока не получила ответа от США и стран "нормандского формата" относительно созыва встречи с участием самопровозглашенных ЛНР и ДНР по урегулированию в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Предложение было направлено, мы будем ждать реакции. Пока реакции не получили со стороны США и со стороны других членов "нормандского формата", устраивает ли их в какой-то степени предложенный состав", - заявил Руденко журналистам.По его словам, пока Москва ответа от партнеров не получила.Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил РИА Новости, что Донецк и Луганск передали представителям РФ предложения провести совместную встречу стран-участниц "нормандского формата" с представителями ДНР, ЛНР и США для урегулирования конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210630/donbass-1739225021.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/donbass-1739820742.html
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россия, родион мирошник, андрей руденко, луганская народная республика, сергей рябков, оон, сша, в мире
В МИД не исключили участия США в урегулировании на Украине
12:58 06.07.2021 (обновлено: 15:59 06.07.2021)
В МИД заявили, что Москва не исключает подключения США к урегулированию на Украине
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Москва не исключает подключения США к урегулированию на Украине, в том числе это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, но пока о какой-то вовлеченности Вашингтона говорить нельзя: американская сторона не хочет считаться с подходами России, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был", - сказал Рябков.
Здесь могут быть разные опции, отметил он.
"Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе и вокруг Украины в целом", - заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Вопрос нужно формулировать так: против или не против Вашингтон работать в реальной системе координат, а не в режиме навязывания всем вокруг себя собственных представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо, что должна или не должна делать Россия", - прокомментировал Рябков утверждение о том, что Москва не против подключения Вашингтона к Минскому процессу. По его словам, Россия не должна следовать представлениям американцев, которые "оторваны от действительности" и "игнорируют и реальность на земле, и те договоренности, которые достигались, в том числе и на высшем уровне".
Москва готова к сотрудничеству в случае, если в подходах Вашингтона будут "сдвиги", подытожил Рябков.
Россия пока не получила ответа от США и стран "нормандского формата" относительно созыва встречи с участием самопровозглашенных ЛНР и ДНР по урегулированию в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко
.
"Предложение было направлено, мы будем ждать реакции. Пока реакции не получили со стороны США и со стороны других членов "нормандского формата", устраивает ли их в какой-то степени предложенный состав", - заявил Руденко журналистам.
По его словам, пока Москва ответа от партнеров не получила.
Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник
заявил РИА Новости, что Донецк
и Луганск
передали представителям РФ
предложения провести совместную встречу стран-участниц "нормандского формата" с представителями ДНР
, ЛНР
и США
для урегулирования конфликта в Донбассе
.
Власти Украины
в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.