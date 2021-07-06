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https://ria.ru/20210706/revaktsinatsiya-1740063812.html
Врач рассказала, кому необходимо ревакцинироваться
Врач рассказала, кому необходимо ревакцинироваться - РИА Новости, 06.07.2021
Врач рассказала, кому необходимо ревакцинироваться
Ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции можно делать любой вакциной, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:34
2021-07-06T11:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
оксана драпкина (врач)
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здоровье - общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции можно делать любой вакциной, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина."Делать той же вакциной или другой? Ответ на этот вопрос тоже однозначен - можно делать любой", - сказала эксперт в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Также Драпкина подчеркнула, что вакцинация показана независимо от уровня антител."Повторная вакцинация показана тем, кто переболел более 6 месяцев (назад), а также повторная вакцинация показана тем, кто вакцинировался тоже более 6 месяцев (назад)", - сказала специалист.Также она подчеркнула, что благодаря вакцинам инфекции не беспокоят человечество, а наша система диспансеризации направлена на выявление неинфекционных заболеваний."Мы забыли об инфекциях только потому, что появились вакцины. Последние вообще 10 лет я все время говорила о смертности от неинфекционных заболеваний: от инсульта, инфаркта, от сахарного диабета, от онкологических заболеваний", - сказала эксперт.Если после полного цикла вакцинации от коронавируса нет антител, необходимо привиться повторно через шесть месяцев, сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина."Если не было антительного ответа, в таком случае необходимо через шесть месяцев сделать повторную вакцинацию", - рассказала Драпкина на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".
https://ria.ru/20210702/revaktsinatsiya-1739410117.html
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739151686.html
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вакцинация россиян от covid-19, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Врач рассказала, кому необходимо ревакцинироваться
11:34 06.07.2021 (обновлено: 11:40 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Врач заявила, что ревакцинироваться от коронавируса можно любым препаратом

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции можно делать любой вакциной, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
"Делать той же вакциной или другой? Ответ на этот вопрос тоже однозначен - можно делать любой", - сказала эксперт в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Также Драпкина подчеркнула, что вакцинация показана независимо от уровня антител.
"Повторная вакцинация показана тем, кто переболел более 6 месяцев (назад), а также повторная вакцинация показана тем, кто вакцинировался тоже более 6 месяцев (назад)", - сказала специалист.
Также она подчеркнула, что благодаря вакцинам инфекции не беспокоят человечество, а наша система диспансеризации направлена на выявление неинфекционных заболеваний.
"Мы забыли об инфекциях только потому, что появились вакцины. Последние вообще 10 лет я все время говорила о смертности от неинфекционных заболеваний: от инсульта, инфаркта, от сахарного диабета, от онкологических заболеваний", - сказала эксперт.
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Если после полного цикла вакцинации от коронавируса нет антител, необходимо привиться повторно через шесть месяцев, сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.
"Если не было антительного ответа, в таком случае необходимо через шесть месяцев сделать повторную вакцинацию", - рассказала Драпкина на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".
 
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