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На Москве-реке спасли захлебнувшегося мужчину
На Москве-реке спасли захлебнувшегося мужчину - РИА Новости, 06.07.2021
На Москве-реке спасли захлебнувшегося мужчину
Мужчину без сознания подняли спасли в районе пляжа в Живописной бухте Москвы-реки в столице, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T20:42
2021-07-06T20:42
2021-07-06T21:31
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мужчину без сознания подняли спасли в районе пляжа в Живописной бухте Москвы-реки в столице, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.Сотрудники узнали о ЧП во время патрулирования на гидроцикле.Спасатель направился в район происшествия и поднял утопающего в 25 метрах от берега с глубины 1,5 метра. Мужчина был без сознания, спасатель доставил его на берег и приступил к реанимационным мероприятиям."Через несколько минут на помощь подоспели коллеги с поисково-спасательной станции. Владимир Эшенауэр, Лев Мироненко, Дмитрий Василец и Карэн Саркисян, сменяя друг друга, продолжали проведение сердечно-легочной реанимации, пока дыхание у мужчины не было восстановлено", — добавили в пресс-службе.Пострадавшего москвича 1959 года рождения госпитализировала бригада скорой помощи.
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гочсипб, москва-река, москва, происшествия
На Москве-реке спасли захлебнувшегося мужчину
20:42 06.07.2021 (обновлено: 21:31 06.07.2021)
Мужчину без сознания подняли с глубины 1,5 метра и реанимировали спасатели на Москве-реке
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Мужчину без сознания подняли спасли в районе пляжа в Живописной бухте Москвы-реки
в столице, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ
.
Сотрудники узнали о ЧП во время патрулирования на гидроцикле.
Спасатель направился в район происшествия и поднял утопающего в 25 метрах от берега с глубины 1,5 метра. Мужчина был без сознания, спасатель доставил его на берег и приступил к реанимационным мероприятиям.
"Через несколько минут на помощь подоспели коллеги с поисково-спасательной станции. Владимир Эшенауэр, Лев Мироненко, Дмитрий Василец и Карэн Саркисян, сменяя друг друга, продолжали проведение сердечно-легочной реанимации, пока дыхание у мужчины не было восстановлено", — добавили в пресс-службе.
Пострадавшего москвича 1959 года рождения госпитализировала бригада скорой помощи.