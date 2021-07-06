https://ria.ru/20210706/reka-1740172484.html

На Москве-реке спасли захлебнувшегося мужчину

На Москве-реке спасли захлебнувшегося мужчину - РИА Новости, 06.07.2021

На Москве-реке спасли захлебнувшегося мужчину

Мужчину без сознания подняли спасли в районе пляжа в Живописной бухте Москвы-реки в столице, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T20:42

2021-07-06T20:42

2021-07-06T21:31

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мужчину без сознания подняли спасли в районе пляжа в Живописной бухте Москвы-реки в столице, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.Сотрудники узнали о ЧП во время патрулирования на гидроцикле.Спасатель направился в район происшествия и поднял утопающего в 25 метрах от берега с глубины 1,5 метра. Мужчина был без сознания, спасатель доставил его на берег и приступил к реанимационным мероприятиям."Через несколько минут на помощь подоспели коллеги с поисково-спасательной станции. Владимир Эшенауэр, Лев Мироненко, Дмитрий Василец и Карэн Саркисян, сменяя друг друга, продолжали проведение сердечно-легочной реанимации, пока дыхание у мужчины не было восстановлено", — добавили в пресс-службе.Пострадавшего москвича 1959 года рождения госпитализировала бригада скорой помощи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва-река, москва, происшествия