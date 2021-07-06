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В Минске назвали условие возобновления соглашения о реадмиссии с ЕС
В Минске назвали условие возобновления соглашения о реадмиссии с ЕС - РИА Новости, 06.07.2021
В Минске назвали условие возобновления соглашения о реадмиссии с ЕС
РИА Новости РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:06
2021-07-06T15:06
2021-07-06T15:06
мид белоруссии
минск
в мире
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РИА НовостиГЛАВА МИД БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНСК БУДЕТ ГОТОВ ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ С ЕС О РЕАДМИССИИ В СЛУЧАЕ НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ - БЕЛТА
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мид белоруссии, минск, в мире
Материал дополняется
В Минске назвали условие возобновления соглашения о реадмиссии с ЕС
Минск заявил о готовности возобновления соглашения о реадмиссии с ЕС при нормализации отношений