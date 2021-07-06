https://ria.ru/20210706/readmissiya-1740106751.html

В Минске назвали условие возобновления соглашения о реадмиссии с ЕС

В Минске назвали условие возобновления соглашения о реадмиссии с ЕС - РИА Новости, 06.07.2021

В Минске назвали условие возобновления соглашения о реадмиссии с ЕС

РИА Новости РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:06

2021-07-06T15:06

2021-07-06T15:06

мид белоруссии

минск

в мире

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РИА НовостиГЛАВА МИД БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНСК БУДЕТ ГОТОВ ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ С ЕС О РЕАДМИССИИ В СЛУЧАЕ НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ - БЕЛТА

минск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, минск, в мире