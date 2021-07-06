https://ria.ru/20210706/putin-1740127579.html

В годы войны люди в Кузбассе проявили "сибирский" характер, заявил Путин

В годы войны люди в Кузбассе проявили "сибирский" характер, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2021

В годы войны люди в Кузбассе проявили "сибирский" характер, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны люди Кузбасса сделали невозможное и проявили свой "сибирский" характер. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:51

2021-07-06T16:51

2021-07-06T16:51

владимир путин

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в годы Великой Отечественной войны люди Кузбасса сделали невозможное и проявили свой "сибирский" характер."В суровые годы жесточайших испытаний здесь, в Кузбассе, было сделано то, что, казалось, невозможно... В кратчайшие сроки развернуты, эвакуированы и построены новые предприятия, страна была надежно обеспечена углем и металлом, другой важнейшей продукцией. Люди в полную силу проявили свой сибирский, кузбасский характер, добровольцы и бойцы сибирских дивизий стойко сражались на фронтах", - сказал Путин на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.Президент также отметил тружеников кузбасского тыла – женщин, молодых ребят, подростков, которые самоотверженно выполняли работу в шахтах и у станков."Вместе со всем советским народом приближали и одержали великую Победу", - добавил глава государства.Также Путин упомянул о Михайле Волкове, русском рудознатце, который 300 лет назад открыл на берегах Томи первый пласт угля, тем самым положив начало освоению одного из самых крупных угольных бассейнов мира."Его (угольного бассейна – ред.) изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного индустриального рывка страны", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740124732.html

https://ria.ru/20210706/monument-1740120141.html

кемеровская область

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владимир путин, кемеровская область, общество