https://ria.ru/20210706/puteshestviya-1740062029.html

Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на планы путешественников

Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на планы путешественников - РИА Новости, 06.07.2021

Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на планы путешественников

Эксперты назвали тревел-тренды последнего полугодия, связанные с пандемией коронавируса, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:48

2021-07-06T11:48

2021-07-06T11:49

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эксперты назвали тревел-тренды последнего полугодия, связанные с пандемией коронавируса, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и отметили, что средняя продолжительность поездок сократилась с 5,2 дня в 2019 году до четырех дней в текущем. Туристы теперь больше интересуются отдыхом в своем регионе. Порядка 75 процентов путешественников отправлялись именно в такие поездки, и половина клиентов сервиса признались, что они открыли для себя новые места недалеко от дома. Отпуск в 2021 году планируется в последний момент: 91 процент туристов покупают билет на самолет максимум за месяц до вылета, в 2019 году таких пользователей было на три процента меньше. Глубина бронирований восстанавливается до допандемийного уровня, но различия еще заметны. За первое полугодие 2019 года 12 процентов заказов было оформлено за полгода до даты вылета, а сейчас их чуть более восьми процентов.Интерес к внутреннему туризму растет, причем, несмотря на то, что страны продолжают открывать границы для россиян и постепенно восстанавливается регулярное авиасообщение. В 2019 году 16 процентов авиабилетов клиенты сервиса покупали для полетов за рубеж, сейчас доля таких проездных документов не превышает четыре процента.Активно развивается экотуризм в места, отдаленные от городов. В том числе, путешественники стали чаще обращать внимание на необычные виды размещения в уединенных природных зонах. Сейчас многие готовы провести отпуск в кемпингах, экоотелях, глэмпинге, капсульных гостиницах у озер, в лесах, в горах, на морском побережье.Зато популярность хостелов заметно снижается, а востребованность гостиниц категорий от трех до пяти звезд и апартаментов увеличивается. Там проще соблюдать правила дезинфекции и социальную дистанцию. Например, в 2019 году 26 процентов бронирований приходилось на средства размещения без звезд, а в этом году их доля сократилась до 21 процента. Спрос на отели категории три звезды увеличился с 26 до 31 процента, и на процент — на гостиницы категории четыре звезды.

https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отели, путешествия, отдых в россии 2021 летом, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм