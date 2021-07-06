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Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы

Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы - РИА Новости, 08.07.2021

Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы

Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-06T12:53

2021-07-06T12:53

2021-07-08T14:30

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москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что с середины июня в Москве проходит "Летняя утиная перепись" - учёт выводков водоплавающих птиц. Специалисты на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, пол, количество птенцов и их возраст, который нетрудно определить по их внешнему виду. По окончании орнитологи обобщат данные и смогут сделать ценные выводы о том, как за сезон изменился состав водоплавающих."Особое внимание при этом уделяется редким и краснокнижным птицам. Всего в городе 569 видов уникальной флоры и фауны, все они бережно охраняются и восстанавливаются. В этом году в Терлецком лесопарке уже обнаружены птенцы гоголя, занесенного в Красную книгу Москвы под 1-й категорией. Там же и еще в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно", в природном заказнике "Долина реки Сетунь" зафиксировали выводки огарей", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210628/blagoustroystvo-1738863268.html

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москва