https://ria.ru/20210706/ptitsy-1740439881.html
Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы
Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы - РИА Новости, 08.07.2021
Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы
Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-06T12:53
2021-07-06T12:53
2021-07-08T14:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572475611_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_232e1f2bb44f6612168c7cbf74cd91dc.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что с середины июня в Москве проходит "Летняя утиная перепись" - учёт выводков водоплавающих птиц. Специалисты на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, пол, количество птенцов и их возраст, который нетрудно определить по их внешнему виду. По окончании орнитологи обобщат данные и смогут сделать ценные выводы о том, как за сезон изменился состав водоплавающих."Особое внимание при этом уделяется редким и краснокнижным птицам. Всего в городе 569 видов уникальной флоры и фауны, все они бережно охраняются и восстанавливаются. В этом году в Терлецком лесопарке уже обнаружены птенцы гоголя, занесенного в Красную книгу Москвы под 1-й категорией. Там же и еще в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно", в природном заказнике "Долина реки Сетунь" зафиксировали выводки огарей", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210628/blagoustroystvo-1738863268.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572475611_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7fff8d000297705f078c4a040a95ecdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Птенцы появились у огарей и гоголей на природных территориях Москвы
, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что с середины июня в Москве проходит "Летняя утиная перепись" - учёт выводков водоплавающих птиц. Специалисты на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, пол, количество птенцов и их возраст, который нетрудно определить по их внешнему виду. По окончании орнитологи обобщат данные и смогут сделать ценные выводы о том, как за сезон изменился состав водоплавающих.
"Особое внимание при этом уделяется редким и краснокнижным птицам. Всего в городе 569 видов уникальной флоры и фауны, все они бережно охраняются и восстанавливаются. В этом году в Терлецком лесопарке уже обнаружены птенцы гоголя, занесенного в Красную книгу Москвы под 1-й категорией. Там же и еще в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно", в природном заказнике "Долина реки Сетунь" зафиксировали выводки огарей", - говорится в сообщении.