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В Челябинской области задержали участников террористической организации
В Челябинской области задержали участников террористической организации - РИА Новости, 06.07.2021
В Челябинской области задержали участников террористической организации
Местные жители, подозреваемые в участии в деятельности террористической организации, задержаны в Челябинской области, сообщает во вторник СУСК по региону. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:21
2021-07-06T15:21
2021-07-06T15:21
россия
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Местные жители, подозреваемые в участии в деятельности террористической организации, задержаны в Челябинской области, сообщает во вторник СУСК по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2021 году подозреваемые принимали участие в деятельности запрещенной террористической организации, проводили занятия по распространению ее идеологии. В ходе обысков следователи изъяли большое количество печатных материалов, запрещенных к распространению на территории РФ.В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются лица, причастные к ведению преступной деятельности, уточняет СУСК.
https://ria.ru/20210705/terakty-1739874430.html
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россия, челябинская область, происшествия
В Челябинской области задержали участников террористической организации
В Челябинской области СК возбудил дело об участии в деятельности террористической организации