Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/proisshestviya-1740061469.html
В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы
В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы - РИА Новости, 06.07.2021
В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы
Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива пульпы (медного концентрата) в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:24
2021-07-06T11:24
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива пульпы (медного концентрата) в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что в районе Норильска на пульпопроводе обнаружены следы протечки пульпы, которые попали в безымянный ручей, впадающий в реку Норильская. Площадь загрязнения составляет около 200 квадратных метров, установлены боновые заграждения."Прокуратура края организовала проверку в связи с разливом пульпы (медного концентрата) на рельеф местности в Норильске. Информация о произошедшем разливе поступила в прокуратуру 6 июля 2021 года. На место происшествия незамедлительно выехали заместитель Красноярского природоохранного прокурора с дислокацией в Норильске и прокурор Норильска", - говорится в сообщении.В министерстве экологии региона пояснили, что об инциденте сообщил общественный экологический инспектор минэкологии края Руслан Абдуллаев."Он сообщил, что на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики обнаружен несанкционированный сброс. Загрязняющие вещества попали на грунт и в водные объекты", - говорится в релизе.В министерстве экологии ранее сообщали, что взяты пробы воды и грунта на месте аварии. В прокуратуре уточнили, что организовали отбор и исследование проб грунта и воды, а также оценку соблюдения правил эксплуатации гидротранспорта. К проверке привлечены специалисты Росприроднадзора, минэкологии региона и Ростехнадзора.
https://ria.ru/20210702/volga-1739580326.html
https://ria.ru/20210605/avarii-1735778441.html
россия
красноярский край
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия
В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы
11:24 06.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Норильске пульпа попала в ручей, площадь загрязнения составляет 200 "квадратов"

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива пульпы (медного концентрата) в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в районе Норильска на пульпопроводе обнаружены следы протечки пульпы, которые попали в безымянный ручей, впадающий в реку Норильская. Площадь загрязнения составляет около 200 квадратных метров, установлены боновые заграждения.
Разлив нефтепродуктов в Судоходном канале Балаковского района Саратовской области
2 июля, 13:26
В Саратовской области на Волге нашли крупное нефтяное пятно
"Прокуратура края организовала проверку в связи с разливом пульпы (медного концентрата) на рельеф местности в Норильске. Информация о произошедшем разливе поступила в прокуратуру 6 июля 2021 года. На место происшествия незамедлительно выехали заместитель Красноярского природоохранного прокурора с дислокацией в Норильске и прокурор Норильска", - говорится в сообщении.
В министерстве экологии региона пояснили, что об инциденте сообщил общественный экологический инспектор минэкологии края Руслан Абдуллаев.
"Он сообщил, что на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики обнаружен несанкционированный сброс. Загрязняющие вещества попали на грунт и в водные объекты", - говорится в релизе.
В министерстве экологии ранее сообщали, что взяты пробы воды и грунта на месте аварии. В прокуратуре уточнили, что организовали отбор и исследование проб грунта и воды, а также оценку соблюдения правил эксплуатации гидротранспорта. К проверке привлечены специалисты Росприроднадзора, минэкологии региона и Ростехнадзора.
Разница в цифрах – глава Росприроднадзора сравнила экологические аварии в Норильске и Коми - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 13:03Петербургский международный экономический форум
Глава Росприроднадзора сравнила экологические аварии в Норильске и Коми
 
РоссияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Лента новостейМолния