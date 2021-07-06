https://ria.ru/20210706/proisshestviya-1740061469.html

В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы

В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы - РИА Новости, 06.07.2021

В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы

Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива пульпы (медного концентрата) в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:24

2021-07-06T11:24

2021-07-06T11:24

россия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива пульпы (медного концентрата) в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что в районе Норильска на пульпопроводе обнаружены следы протечки пульпы, которые попали в безымянный ручей, впадающий в реку Норильская. Площадь загрязнения составляет около 200 квадратных метров, установлены боновые заграждения."Прокуратура края организовала проверку в связи с разливом пульпы (медного концентрата) на рельеф местности в Норильске. Информация о произошедшем разливе поступила в прокуратуру 6 июля 2021 года. На место происшествия незамедлительно выехали заместитель Красноярского природоохранного прокурора с дислокацией в Норильске и прокурор Норильска", - говорится в сообщении.В министерстве экологии региона пояснили, что об инциденте сообщил общественный экологический инспектор минэкологии края Руслан Абдуллаев."Он сообщил, что на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики обнаружен несанкционированный сброс. Загрязняющие вещества попали на грунт и в водные объекты", - говорится в релизе.В министерстве экологии ранее сообщали, что взяты пробы воды и грунта на месте аварии. В прокуратуре уточнили, что организовали отбор и исследование проб грунта и воды, а также оценку соблюдения правил эксплуатации гидротранспорта. К проверке привлечены специалисты Росприроднадзора, минэкологии региона и Ростехнадзора.

https://ria.ru/20210702/volga-1739580326.html

https://ria.ru/20210605/avarii-1735778441.html

россия

красноярский край

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия