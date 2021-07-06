https://ria.ru/20210706/proisshestviya-1740061469.html
В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы
В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы - РИА Новости, 06.07.2021
В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы
Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива пульпы (медного концентрата) в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:24
2021-07-06T11:24
2021-07-06T11:24
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура Красноярского края начала проверку после разлива пульпы (медного концентрата) в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что в районе Норильска на пульпопроводе обнаружены следы протечки пульпы, которые попали в безымянный ручей, впадающий в реку Норильская. Площадь загрязнения составляет около 200 квадратных метров, установлены боновые заграждения."Прокуратура края организовала проверку в связи с разливом пульпы (медного концентрата) на рельеф местности в Норильске. Информация о произошедшем разливе поступила в прокуратуру 6 июля 2021 года. На место происшествия незамедлительно выехали заместитель Красноярского природоохранного прокурора с дислокацией в Норильске и прокурор Норильска", - говорится в сообщении.В министерстве экологии региона пояснили, что об инциденте сообщил общественный экологический инспектор минэкологии края Руслан Абдуллаев."Он сообщил, что на пульпопроводе Талнахской обогатительной фабрики обнаружен несанкционированный сброс. Загрязняющие вещества попали на грунт и в водные объекты", - говорится в релизе.В министерстве экологии ранее сообщали, что взяты пробы воды и грунта на месте аварии. В прокуратуре уточнили, что организовали отбор и исследование проб грунта и воды, а также оценку соблюдения правил эксплуатации гидротранспорта. К проверке привлечены специалисты Росприроднадзора, минэкологии региона и Ростехнадзора.
https://ria.ru/20210702/volga-1739580326.html
https://ria.ru/20210605/avarii-1735778441.html
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россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия
В Норильске прокуратура начала проверку после разлива пульпы
В Норильске пульпа попала в ручей, площадь загрязнения составляет 200 "квадратов"