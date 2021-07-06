https://ria.ru/20210706/prodazha-1740045241.html

Якутия поддержала свыше 80 жителей, пострадавших от двойных продаж жилья

Якутия поддержала свыше 80 жителей, пострадавших от двойных продаж жилья - РИА Новости, 06.07.2021

Якутия поддержала свыше 80 жителей, пострадавших от двойных продаж жилья

Якутия поддержала жителей, пострадавших от двойных продаж жилья в новостройках, выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей из бюджета республики получили РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:12

2021-07-06T10:12

2021-07-06T10:12

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

жилье

общество

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ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Якутия поддержала жителей, пострадавших от двойных продаж жилья в новостройках, выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей из бюджета республики получили свыше 80 человек, сообщает пресс-служба министерства строительства республики.Как отметили в кабмине, власти Якутии держат на особом контроле восстановление прав обманутых дольщиков. С 2019 года решение этого вопроса сдвинулось с мертвой точки. В настоящее время число обманутых граждан в республики снизилось с 2093 человек до 855, также сократилось число проблемных объектов - с 26 до 11.Многие проблемы тянутся еще с начала 2000-х годов, одна из них – двойные продажи.Ранее эту категорию граждан нельзя было отнести к обманутым дольщикам, и на протяжении многих лет они не могли рассчитывать на включение в "Реестр граждан, чьи денежные средства были привлечены в строительство многоквартирного дома и чьи права нарушены"."С 2019 года из средств республиканского бюджета произведены выплаты на общую сумму 105,8 миллиона рублей 87 гражданам, которые вложили свои средства в строительство многоквартирного дома с целью приобретения квартиры, но которую застройщик продал два и более раз, при этом многоквартирные дома были достроены и введены в эксплуатацию", - рассказали в пресс-службе.По данным минстроя Якутии, господдержку получили 48 граждан – пайщиков ЖСПК "Стерх", 34 участника строительства объектов ООО "Теплосервис" и 4 человека ООО ПКФ "Сырдык", а также 1 дольщик ПЖСК "Недвижимость"."На сегодняшний день восстановлены права всех граждан, включенных в региональный реестр пострадавших участников строительства на территории Якутии", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20210701/yakutiya-1739450297.html

https://ria.ru/20210617/yakutiya-1737352355.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), жилье, общество