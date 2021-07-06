Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210706/prodazha-1740045241.html
Якутия поддержала свыше 80 жителей, пострадавших от двойных продаж жилья
Якутия поддержала свыше 80 жителей, пострадавших от двойных продаж жилья - РИА Новости, 06.07.2021
Якутия поддержала свыше 80 жителей, пострадавших от двойных продаж жилья
Якутия поддержала жителей, пострадавших от двойных продаж жилья в новостройках, выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей из бюджета республики получили РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:12
2021-07-06T10:12
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
жилье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_050e30e0c99422a0209c41cb7ba44302.jpg
ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Якутия поддержала жителей, пострадавших от двойных продаж жилья в новостройках, выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей из бюджета республики получили свыше 80 человек, сообщает пресс-служба министерства строительства республики.Как отметили в кабмине, власти Якутии держат на особом контроле восстановление прав обманутых дольщиков. С 2019 года решение этого вопроса сдвинулось с мертвой точки. В настоящее время число обманутых граждан в республики снизилось с 2093 человек до 855, также сократилось число проблемных объектов - с 26 до 11.Многие проблемы тянутся еще с начала 2000-х годов, одна из них – двойные продажи.Ранее эту категорию граждан нельзя было отнести к обманутым дольщикам, и на протяжении многих лет они не могли рассчитывать на включение в "Реестр граждан, чьи денежные средства были привлечены в строительство многоквартирного дома и чьи права нарушены"."С 2019 года из средств республиканского бюджета произведены выплаты на общую сумму 105,8 миллиона рублей 87 гражданам, которые вложили свои средства в строительство многоквартирного дома с целью приобретения квартиры, но которую застройщик продал два и более раз, при этом многоквартирные дома были достроены и введены в эксплуатацию", - рассказали в пресс-службе.По данным минстроя Якутии, господдержку получили 48 граждан – пайщиков ЖСПК "Стерх", 34 участника строительства объектов ООО "Теплосервис" и 4 человека ООО ПКФ "Сырдык", а также 1 дольщик ПЖСК "Недвижимость"."На сегодняшний день восстановлены права всех граждан, включенных в региональный реестр пострадавших участников строительства на территории Якутии", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210701/yakutiya-1739450297.html
https://ria.ru/20210617/yakutiya-1737352355.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_aebff37648c400b43344595eea49a8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), жилье, общество
Якутия поддержала свыше 80 жителей, пострадавших от двойных продаж жилья
10:12 06.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Якутия поддержала свыше 80 жителей, пострадавших от двойных продаж жилья в новостройках

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Якутия поддержала жителей, пострадавших от двойных продаж жилья в новостройках, выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей из бюджета республики получили свыше 80 человек, сообщает пресс-служба министерства строительства республики.
Как отметили в кабмине, власти Якутии держат на особом контроле восстановление прав обманутых дольщиков. С 2019 года решение этого вопроса сдвинулось с мертвой точки. В настоящее время число обманутых граждан в республики снизилось с 2093 человек до 855, также сократилось число проблемных объектов - с 26 до 11.
Якутск - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 17:05Республика Саха (Якутия)
Якутия направит свыше 400 миллионов рублей на научные исследования
Многие проблемы тянутся еще с начала 2000-х годов, одна из них – двойные продажи.
Ранее эту категорию граждан нельзя было отнести к обманутым дольщикам, и на протяжении многих лет они не могли рассчитывать на включение в "Реестр граждан, чьи денежные средства были привлечены в строительство многоквартирного дома и чьи права нарушены".
"С 2019 года из средств республиканского бюджета произведены выплаты на общую сумму 105,8 миллиона рублей 87 гражданам, которые вложили свои средства в строительство многоквартирного дома с целью приобретения квартиры, но которую застройщик продал два и более раз, при этом многоквартирные дома были достроены и введены в эксплуатацию", - рассказали в пресс-службе.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 10:27Республика Саха (Якутия)
Ученые обнаружили в Якутии древнейший слой мерзлоты
По данным минстроя Якутии, господдержку получили 48 граждан – пайщиков ЖСПК "Стерх", 34 участника строительства объектов ООО "Теплосервис" и 4 человека ООО ПКФ "Сырдык", а также 1 дольщик ПЖСК "Недвижимость".
"На сегодняшний день восстановлены права всех граждан, включенных в региональный реестр пострадавших участников строительства на территории Якутии", - заключили в ведомстве.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ЖильеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Лента новостейМолния