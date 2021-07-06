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Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстримом
Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстримом - РИА Новости, 06.07.2021
Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстримом
Премьер-министр России Михаил Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстремальным видом спорта и призвал развивать стартапы в университетской... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:24
2021-07-06T12:24
россия
михаил мишустин
томск
томская область
технологии
общество
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ТОМСК, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстремальным видом спорта и призвал развивать стартапы в университетской среде."Технологическое предпринимательство- это вообще особенный вид бизнеса. Такой, как экстремальный вид спорта. Вы знаете о рисках уже на старте и все равно вы на них идете, чтобы реализовать свой проект", - сказал премьер на встрече со студентами - молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS 2021.Мишустин рассказал, что в свое время, будучи студентом, подрабатывал со второго курса."Нам разрешили на полставки работать техниками, а потом уже инженерами с третьего курса на полставки в научно-исследовательской части. Это было первое такое инновационное предпринимательство. Очень много ребят, которые учились в технических вузах, подрабатывали, и это было абсолютно нормально", - отметил премьер.Он привел статистику, согласно которой сегодня в России только 3% стартапов рождаются в университетах, тогда как в мире - 25%."Мы работаем над тем, чтобы сформировать единую экосистему студенческого технологического предпринимательства", - сказал он.Форум U-NOVUS проводится в Томске с 2014 года. Это уникальный синтез предпринимательского и научного мышления, инструмент поиска новых прорывных решений для научно-технологического развития региона и в перспективе всей страны.Среди ключевых итогов форумов разных лет – создание Ассоциации инновационных регионов России, открытие новых производств, интегрирование малых и средних предприятий в программы цифровой трансформации и реализацию технологических стратегий крупных компаний.Форум-2021 ориентирован на повестку государственной политики в среднесрочной перспективе, в фокусе которой – проекты государственного значения по критически важным для развития страны направлениям. Темы форума: новые технологии обеспечения безопасности, в том числе биологической и кибербезопасности, новые решения по развитию электронной промышленности и отечественной электронной компонентной базы, перспективы освоения трудноизвлекаемых запасов нефти с использованием цифровых инструментов, климатические изменения и их влияние на все сферы человеческой жизни.Представители научно-образовательного комплекса, российских корпораций и технологического бизнеса, инноваторы, разработчики и предприниматели объединяются в формате живого потока идей и решений, дискуссий, круглых столов, бизнес-семинаров.U-NOVUS-2021 проходит с 1 июля по 30 сентября в смешанном и модульном форматах. Планируемое количество участников в 2021 году – более 1000 человек.Организаторы форума – администрация Томской области, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Томская торгово-промышленная палата.
https://ria.ru/20210705/italyanskiy-1739954808.html
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россия, михаил мишустин, томск, томская область, технологии, общество
Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстримом
12:24 06.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра производственного корпуса и образцов готовой продукции ОО "НПП "Стелс"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра производственного корпуса и образцов готовой продукции ОО НПП Стелс - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстремальным видом спорта

Читать ria.ru в
ТОМСК, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстремальным видом спорта и призвал развивать стартапы в университетской среде.
"Технологическое предпринимательство- это вообще особенный вид бизнеса. Такой, как экстремальный вид спорта. Вы знаете о рисках уже на старте и все равно вы на них идете, чтобы реализовать свой проект", - сказал премьер на встрече со студентами - молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS 2021.
Мишустин рассказал, что в свое время, будучи студентом, подрабатывал со второго курса.
"Нам разрешили на полставки работать техниками, а потом уже инженерами с третьего курса на полставки в научно-исследовательской части. Это было первое такое инновационное предпринимательство. Очень много ребят, которые учились в технических вузах, подрабатывали, и это было абсолютно нормально", - отметил премьер.
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Он привел статистику, согласно которой сегодня в России только 3% стартапов рождаются в университетах, тогда как в мире - 25%.
"Мы работаем над тем, чтобы сформировать единую экосистему студенческого технологического предпринимательства", - сказал он.
Форум U-NOVUS проводится в Томске с 2014 года. Это уникальный синтез предпринимательского и научного мышления, инструмент поиска новых прорывных решений для научно-технологического развития региона и в перспективе всей страны.
Среди ключевых итогов форумов разных лет – создание Ассоциации инновационных регионов России, открытие новых производств, интегрирование малых и средних предприятий в программы цифровой трансформации и реализацию технологических стратегий крупных компаний.
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Представители научно-образовательного комплекса, российских корпораций и технологического бизнеса, инноваторы, разработчики и предприниматели объединяются в формате живого потока идей и решений, дискуссий, круглых столов, бизнес-семинаров.
U-NOVUS-2021 проходит с 1 июля по 30 сентября в смешанном и модульном форматах. Планируемое количество участников в 2021 году – более 1000 человек.
Организаторы форума – администрация Томской области, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Томская торгово-промышленная палата.
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