Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/pozhar-1740103236.html
В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек
В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек - РИА Новости, 06.07.2021
В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек
Предприятие по производству деревянных игрушек загорелось на площади 400 квадратных метров в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:16
2021-07-06T14:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290684_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_03a8244798409ae0498e2cbe009446b3.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Предприятие по производству деревянных игрушек загорелось на площади 400 квадратных метров в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Некрасовский происходит возгорание на производстве деревянных игрушек в двухэтажном кирпичном здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара на кровле здания в настоящее время составляет 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, к тушению пожара привлечены 59 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20210706/novorossiysk-1740102386.html
дмитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290684_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9a021961a0c5009118b8022ce7263fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитров, происшествия
В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек
13:16 06.07.2021 (обновлено: 14:51 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют пожар в Доме культуры
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Доме культуры - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Предприятие по производству деревянных игрушек загорелось на площади 400 квадратных метров в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В поселке Некрасовский происходит возгорание на производстве деревянных игрушек в двухэтажном кирпичном здании", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара на кровле здания в настоящее время составляет 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, к тушению пожара привлечены 59 человек и 17 единиц техники.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 14:48
В Новороссийске загорелась кровля пятиэтажки
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДмитровПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
Лента новостейМолния