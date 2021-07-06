https://ria.ru/20210706/pozhar-1740103236.html

В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек

В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек - РИА Новости, 06.07.2021

В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек

Предприятие по производству деревянных игрушек загорелось на площади 400 квадратных метров в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:16

2021-07-06T13:16

2021-07-06T14:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитров

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Предприятие по производству деревянных игрушек загорелось на площади 400 квадратных метров в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Некрасовский происходит возгорание на производстве деревянных игрушек в двухэтажном кирпичном здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара на кровле здания в настоящее время составляет 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, к тушению пожара привлечены 59 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20210706/novorossiysk-1740102386.html

дмитров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитров, происшествия