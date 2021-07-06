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В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек
В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек - РИА Новости, 06.07.2021
В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек
Предприятие по производству деревянных игрушек загорелось на площади 400 квадратных метров в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:16
2021-07-06T13:16
2021-07-06T14:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитров
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Предприятие по производству деревянных игрушек загорелось на площади 400 квадратных метров в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Некрасовский происходит возгорание на производстве деревянных игрушек в двухэтажном кирпичном здании", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара на кровле здания в настоящее время составляет 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, к тушению пожара привлечены 59 человек и 17 единиц техники.
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дмитров
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитров, происшествия
В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек
13:16 06.07.2021 (обновлено: 14:51 06.07.2021)
В Дмитрове загорелось предприятие по производству деревянных игрушек