https://ria.ru/20210706/pozhar-1740086962.html

На месте сгоревшего в Таиланде химзавода произошло новое возгорание

На месте сгоревшего в Таиланде химзавода произошло новое возгорание - РИА Новости, 06.07.2021

На месте сгоревшего в Таиланде химзавода произошло новое возгорание

На месте сгоревшего в понедельник в пригороде Бангкока химического завода произошло новое сильное возгорание, огонь был потушен пожарными, постоянно... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:30

2021-07-06T13:30

2021-07-06T14:09

таиланд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155781/47/1557814773_0:261:2700:1779_1920x0_80_0_0_9125d313e14afde936b505fce65dc0f9.jpg

БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости. На месте сгоревшего в понедельник в пригороде Бангкока химического завода произошло новое сильное возгорание, огонь был потушен пожарными, постоянно находящимися на объекте, в течение 45 минут.Интернет-телеканал The Reporters ведет прямую трансляцию с места пожара. В 16.55 по местному времени (12.55 мск) на территории завода, пожар на котором был потушен накануне ночью, произошло новое возгорание, повалил густой черный дым, сравнимый с дымом, который наблюдался на горящем объекте в понедельник.Пожарные, постоянно дежурящие на месте с понедельника, немедленно приступили к тушению нового возгорания химической пеной. Были задействованы два пожарных расчета, находившихся непосредственно у места возгорания, затем к ним добавились еще два расчета с пожарными автомобилями.Сильный ветер прибил дым к земле, и дымовой шлейф распространялся от места возгорания, стелясь по земле и окутывая ближайшие постройки. Через 20 минут после возгорания прошел сильный дождь, который длился несколько минут. К 17.25 (13.25 мск) дым начал светлеть, а в течение последующих 20 минут пропал."Возгорание ликвидировано, но температура в почве в тех местах, куда просочились во время пожара в понедельник химические вещества и жидкие продукты горения, температура пока очень высокая, поэтому пока возможны новые вспышки", - сказал в эфире телеканала командир одного из пожарных расчетов."Сегодня это шестое возгорание за день, но оно было очень сильным и возникло в неожиданном месте. Мы постоянно, весь день поливаем почву на месте вчерашнего большого пожара, понижая ее температуру. Но под поверхностью пока постоянно происходят микровзрывы и микровозгорания, которые могут перерастать вот в такие вспышки", - сказал он.По последним данным, перед взрывом, который произошел в ночь с воскресенья на понедельник, на предприятии находилось более 1,6 миллиона литров (более 1,6 тысячи тонн) химического сырья и веществ, используемых в производстве пенопласта и гранулированного полиэтилена.

https://ria.ru/20190412/1552643299.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, в мире