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На месте сгоревшего в Таиланде химзавода произошло новое возгорание
На месте сгоревшего в Таиланде химзавода произошло новое возгорание - РИА Новости, 06.07.2021
На месте сгоревшего в Таиланде химзавода произошло новое возгорание
На месте сгоревшего в понедельник в пригороде Бангкока химического завода произошло новое сильное возгорание, огонь был потушен пожарными, постоянно... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:30
2021-07-06T13:30
2021-07-06T14:09
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости. На месте сгоревшего в понедельник в пригороде Бангкока химического завода произошло новое сильное возгорание, огонь был потушен пожарными, постоянно находящимися на объекте, в течение 45 минут.Интернет-телеканал The Reporters ведет прямую трансляцию с места пожара. В 16.55 по местному времени (12.55 мск) на территории завода, пожар на котором был потушен накануне ночью, произошло новое возгорание, повалил густой черный дым, сравнимый с дымом, который наблюдался на горящем объекте в понедельник.Пожарные, постоянно дежурящие на месте с понедельника, немедленно приступили к тушению нового возгорания химической пеной. Были задействованы два пожарных расчета, находившихся непосредственно у места возгорания, затем к ним добавились еще два расчета с пожарными автомобилями.Сильный ветер прибил дым к земле, и дымовой шлейф распространялся от места возгорания, стелясь по земле и окутывая ближайшие постройки. Через 20 минут после возгорания прошел сильный дождь, который длился несколько минут. К 17.25 (13.25 мск) дым начал светлеть, а в течение последующих 20 минут пропал."Возгорание ликвидировано, но температура в почве в тех местах, куда просочились во время пожара в понедельник химические вещества и жидкие продукты горения, температура пока очень высокая, поэтому пока возможны новые вспышки", - сказал в эфире телеканала командир одного из пожарных расчетов."Сегодня это шестое возгорание за день, но оно было очень сильным и возникло в неожиданном месте. Мы постоянно, весь день поливаем почву на месте вчерашнего большого пожара, понижая ее температуру. Но под поверхностью пока постоянно происходят микровзрывы и микровозгорания, которые могут перерастать вот в такие вспышки", - сказал он.По последним данным, перед взрывом, который произошел в ночь с воскресенья на понедельник, на предприятии находилось более 1,6 миллиона литров (более 1,6 тысячи тонн) химического сырья и веществ, используемых в производстве пенопласта и гранулированного полиэтилена.
https://ria.ru/20190412/1552643299.html
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таиланд, в мире
На месте сгоревшего в Таиланде химзавода произошло новое возгорание
13:30 06.07.2021 (обновлено: 14:09 06.07.2021)
На месте сгоревшего в Таиланде химзавода произошло новое возгорание
БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости.
На месте сгоревшего в понедельник в пригороде Бангкока
химического завода произошло новое сильное возгорание, огонь был потушен пожарными, постоянно находящимися на объекте, в течение 45 минут.
Интернет-телеканал The Reporters ведет прямую трансляцию с места пожара. В 16.55 по местному времени (12.55 мск) на территории завода, пожар на котором был потушен накануне ночью, произошло новое возгорание, повалил густой черный дым, сравнимый с дымом, который наблюдался на горящем объекте в понедельник.
Пожарные, постоянно дежурящие на месте с понедельника, немедленно приступили к тушению нового возгорания химической пеной. Были задействованы два пожарных расчета, находившихся непосредственно у места возгорания, затем к ним добавились еще два расчета с пожарными автомобилями.
Сильный ветер прибил дым к земле, и дымовой шлейф распространялся от места возгорания, стелясь по земле и окутывая ближайшие постройки. Через 20 минут после возгорания прошел сильный дождь, который длился несколько минут. К 17.25 (13.25 мск) дым начал светлеть, а в течение последующих 20 минут пропал.
"Возгорание ликвидировано, но температура в почве в тех местах, куда просочились во время пожара в понедельник химические вещества и жидкие продукты горения, температура пока очень высокая, поэтому пока возможны новые вспышки", - сказал в эфире телеканала командир одного из пожарных расчетов.
"Сегодня это шестое возгорание за день, но оно было очень сильным и возникло в неожиданном месте. Мы постоянно, весь день поливаем почву на месте вчерашнего большого пожара, понижая ее температуру. Но под поверхностью пока постоянно происходят микровзрывы и микровозгорания, которые могут перерастать вот в такие вспышки", - сказал он.
По последним данным, перед взрывом, который произошел в ночь с воскресенья на понедельник, на предприятии находилось более 1,6 миллиона литров (более 1,6 тысячи тонн) химического сырья и веществ, используемых в производстве пенопласта и гранулированного полиэтилена.