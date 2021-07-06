СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев в Колумбии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии
СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев на юго-востоке Колумбии
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Армия Колумбии начала крупную операцию против повстанцев с участием авиации и наземных подразделений в департаменте Какета на юго-востоке страны, не менее пяти человек погибли в результате бомбардировки и двое были захвачены в плен, сообщили местные СМИ.
"Лагерь повстанцев располагался в деревне Гуаяба, в Сан-Висенте-дель-Кагуан, Какета. Предварительно подтверждена гибель пяти диссидентов, двое захвачены в плен", - сообщило издание Tiempo со ссылкой на источники в вооруженных силах.
Отмечается, что лагерь принадлежал повстанческой организации "Вторая Маркеталия", которая состоит из бывших бойцов "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) под руководством Ивана Маркеса. На месте обнаружены оружие и боеприпасы. Источник издания не исключил увеличения числа жертв после доступа следователей на место операции.
Двадцать седьмого мая 1964 года президент Колумбии Гильермо Леон Валенсия приказал атаковать "Республику Маркеталия" - неподконтрольную правительству территорию в центре страны, где со своими отрядами самообороны обосновалась группа крестьян-коммунистов. Спустя два года из этих сил самообороны, которые продолжали сопротивление правительству, были сформированы РВСК.
Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes, однако часть боевиков вернулась к партизанской деятельности и наркоторговле.