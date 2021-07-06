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СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев в Колумбии
СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев в Колумбии - РИА Новости, 06.07.2021
СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев в Колумбии
Армия Колумбии начала крупную операцию против повстанцев с участием авиации и наземных подразделений в департаменте Какета на юго-востоке страны, не менее пяти... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T01:00
2021-07-06T01:00
мехико
иван маркес
революционные вооруженные силы колумбии
колумбия
в мире
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Армия Колумбии начала крупную операцию против повстанцев с участием авиации и наземных подразделений в департаменте Какета на юго-востоке страны, не менее пяти человек погибли в результате бомбардировки и двое были захвачены в плен, сообщили местные СМИ.Отмечается, что лагерь принадлежал повстанческой организации "Вторая Маркеталия", которая состоит из бывших бойцов "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) под руководством Ивана Маркеса. На месте обнаружены оружие и боеприпасы. Источник издания не исключил увеличения числа жертв после доступа следователей на место операции.Двадцать седьмого мая 1964 года президент Колумбии Гильермо Леон Валенсия приказал атаковать "Республику Маркеталия" - неподконтрольную правительству территорию в центре страны, где со своими отрядами самообороны обосновалась группа крестьян-коммунистов. Спустя два года из этих сил самообороны, которые продолжали сопротивление правительству, были сформированы РВСК.Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes, однако часть боевиков вернулась к партизанской деятельности и наркоторговле.
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мехико, иван маркес, революционные вооруженные силы колумбии, колумбия, в мире
СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев в Колумбии
01:00 06.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев на юго-востоке Колумбии

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Армия Колумбии начала крупную операцию против повстанцев с участием авиации и наземных подразделений в департаменте Какета на юго-востоке страны, не менее пяти человек погибли в результате бомбардировки и двое были захвачены в плен, сообщили местные СМИ.
"Лагерь повстанцев располагался в деревне Гуаяба, в Сан-Висенте-дель-Кагуан, Какета. Предварительно подтверждена гибель пяти диссидентов, двое захвачены в плен", - сообщило издание Tiempo со ссылкой на источники в вооруженных силах.
Отмечается, что лагерь принадлежал повстанческой организации "Вторая Маркеталия", которая состоит из бывших бойцов "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) под руководством Ивана Маркеса. На месте обнаружены оружие и боеприпасы. Источник издания не исключил увеличения числа жертв после доступа следователей на место операции.
Двадцать седьмого мая 1964 года президент Колумбии Гильермо Леон Валенсия приказал атаковать "Республику Маркеталия" - неподконтрольную правительству территорию в центре страны, где со своими отрядами самообороны обосновалась группа крестьян-коммунистов. Спустя два года из этих сил самообороны, которые продолжали сопротивление правительству, были сформированы РВСК.
Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes, однако часть боевиков вернулась к партизанской деятельности и наркоторговле.
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МехикоИван МаркесРеволюционные вооруженные силы КолумбииКолумбияВ мире
 
 
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