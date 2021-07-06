https://ria.ru/20210706/povstantsy-1740021602.html

СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев в Колумбии

СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев в Колумбии - РИА Новости, 06.07.2021

СМИ сообщили об уничтожении пятерых повстанцев в Колумбии

Армия Колумбии начала крупную операцию против повстанцев с участием авиации и наземных подразделений в департаменте Какета на юго-востоке страны, не менее пяти... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T01:00

2021-07-06T01:00

2021-07-06T01:00

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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Армия Колумбии начала крупную операцию против повстанцев с участием авиации и наземных подразделений в департаменте Какета на юго-востоке страны, не менее пяти человек погибли в результате бомбардировки и двое были захвачены в плен, сообщили местные СМИ.Отмечается, что лагерь принадлежал повстанческой организации "Вторая Маркеталия", которая состоит из бывших бойцов "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) под руководством Ивана Маркеса. На месте обнаружены оружие и боеприпасы. Источник издания не исключил увеличения числа жертв после доступа следователей на место операции.Двадцать седьмого мая 1964 года президент Колумбии Гильермо Леон Валенсия приказал атаковать "Республику Маркеталия" - неподконтрольную правительству территорию в центре страны, где со своими отрядами самообороны обосновалась группа крестьян-коммунистов. Спустя два года из этих сил самообороны, которые продолжали сопротивление правительству, были сформированы РВСК.Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия Comunes, однако часть боевиков вернулась к партизанской деятельности и наркоторговле.

https://ria.ru/20210630/kamni-1739154096.html

мехико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мехико, иван маркес, революционные вооруженные силы колумбии, колумбия, в мире