https://ria.ru/20210706/poiski-1740041578.html
На Камчатке рассказали о поисках пропавшего Ан-26
На Камчатке рассказали о поисках пропавшего Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021
На Камчатке рассказали о поисках пропавшего Ан-26
Самолет Ан-26 и три вертолета Камчатского авиационного предприятия вылетели на поиски пропавшего на Камчатке воздушного судна, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:50
2021-07-06T09:50
2021-07-06T10:09
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
пенжинский район
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740036208_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_0589bd9014c5efaa55cc43f13146b11a.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Самолет Ан-26 и три вертолета Камчатского авиационного предприятия вылетели на поиски пропавшего на Камчатке воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель авиапредприятия.Самолет Ан-26 выполнял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Он вылетел из аэропорта "Елизово" 6 июля в 12.57 по местному времени, в Палану должен был прибыть в 15.05 (06.05 мск). По уточнённым данным, на борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка 2014 года рождения."Туда вылетел Ан-26 поисковый и три вертолета. Наши вертолеты… Один вертолет уже минут 40 там работает, два еще только идут туда — отсюда 3,5 часа туда лёта, это час назад самолет улетел. Час, чуть больше. И столько же назад улетел из Тиличик, вылетел в город", - сказал представитель авиапредприятия.Связь с экипажем самолета Ан-26 на Камчатке пропала при заходе на посадку примерно в девяти километрах от посёлка Палана, отмечали в правительстве края.В Камчатском авиационном предприятии насчитывается пять самолетов Ан-26, летающих по всем отдаленным маршрутам Камчатского края - Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский районы. Вместимость пассажирского судна составляет 30 человек.
https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740039983.html
https://ria.ru/20210706/an-26-1740035792.html
пенжинский район
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740036208_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_9010664a7be6350a2858da73be8178da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 на камчатке, ан-26, пенжинский район, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия
На Камчатке рассказали о поисках пропавшего Ан-26
09:50 06.07.2021 (обновлено: 10:09 06.07.2021)
Самолет и три вертолета вылетели на поиски пропавшего на Камчатке Ан-26