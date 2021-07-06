https://ria.ru/20210706/poiski-1740041578.html

На Камчатке рассказали о поисках пропавшего Ан-26

На Камчатке рассказали о поисках пропавшего Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

На Камчатке рассказали о поисках пропавшего Ан-26

Самолет Ан-26 и три вертолета Камчатского авиационного предприятия вылетели на поиски пропавшего на Камчатке воздушного судна, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:50

2021-07-06T09:50

2021-07-06T10:09

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

пенжинский район

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Самолет Ан-26 и три вертолета Камчатского авиационного предприятия вылетели на поиски пропавшего на Камчатке воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель авиапредприятия.Самолет Ан-26 выполнял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Он вылетел из аэропорта "Елизово" 6 июля в 12.57 по местному времени, в Палану должен был прибыть в 15.05 (06.05 мск). По уточнённым данным, на борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка 2014 года рождения."Туда вылетел Ан-26 поисковый и три вертолета. Наши вертолеты… Один вертолет уже минут 40 там работает, два еще только идут туда — отсюда 3,5 часа туда лёта, это час назад самолет улетел. Час, чуть больше. И столько же назад улетел из Тиличик, вылетел в город", - сказал представитель авиапредприятия.Связь с экипажем самолета Ан-26 на Камчатке пропала при заходе на посадку примерно в девяти километрах от посёлка Палана, отмечали в правительстве края.В Камчатском авиационном предприятии насчитывается пять самолетов Ан-26, летающих по всем отдаленным маршрутам Камчатского края - Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский районы. Вместимость пассажирского судна составляет 30 человек.

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740039983.html

https://ria.ru/20210706/an-26-1740035792.html

пенжинский район

камчатский край

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, пенжинский район, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия