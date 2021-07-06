https://ria.ru/20210706/pogoda-1740031571.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 06.07.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Немного облаков, без осадков и до плюс 29 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:08

2021-07-06T08:08

2021-07-06T08:08

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Немного облаков, без осадков и до плюс 29 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон, небольшая облачность, без осадков, плюс 27-29 в центре города, плюс 25-30 в районах Московской области. Ветер восточный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210613/iyul-1736856272.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество