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https://ria.ru/20210706/podrostki-1740176424.html
Главный педиатр Москвы объяснил, почему надо прививать подростков
Главный педиатр Москвы объяснил, почему надо прививать подростков - РИА Новости, 06.07.2021
Главный педиатр Москвы объяснил, почему надо прививать подростков
Детей до 18 лет, в особенности подростков, тоже следует прививать от коронавируса, они могут болеть так же тяжело, как и взрослые, и могут быть источниками... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T21:43
2021-07-06T22:03
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Детей до 18 лет, в особенности подростков, тоже следует прививать от коронавируса, они могут болеть так же тяжело, как и взрослые, и могут быть источниками заболевания для своих родных, так как являются социально активными, заявил главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов."Да, конечно, нужно. И это не просто моё мнение, это наш опыт, наша практика с начала пандемии. Пятого марта 2020 года первый ребёнок к нам поступил с коронавирусной инфекцией, с тех пор дети к нам продолжают поступать", - сказал Османов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, нужно ли вообще прививать детей до 18 лет.По его словам, "особенно коварно" ведет себя "индийский" штамм, у подростков заболевание им протекает тяжело, "по взрослому типу".С другой стороны, по его словам, подростки социально активны."Конечно, в этой ситуации, особенно в преддверии начала учебного года, мы считаем, как педиатры, необходимо их защитить, и не только для сохранения их здоровья, но чтобы они не были так же источником инфекции для своих близких и знакомых", - заключил врач.
https://ria.ru/20210705/vaktsina-1739993756.html
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Главный педиатр Москвы объяснил, почему надо прививать подростков
21:43 06.07.2021 (обновлено: 22:03 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный педиатр Москвы заявил, что у подростков индийский штамм протекает "по взрослому типу"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Детей до 18 лет, в особенности подростков, тоже следует прививать от коронавируса, они могут болеть так же тяжело, как и взрослые, и могут быть источниками заболевания для своих родных, так как являются социально активными, заявил главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
"Да, конечно, нужно. И это не просто моё мнение, это наш опыт, наша практика с начала пандемии. Пятого марта 2020 года первый ребёнок к нам поступил с коронавирусной инфекцией, с тех пор дети к нам продолжают поступать", - сказал Османов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, нужно ли вообще прививать детей до 18 лет.
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По его словам, "особенно коварно" ведет себя "индийский" штамм, у подростков заболевание им протекает тяжело, "по взрослому типу".
С другой стороны, по его словам, подростки социально активны.
"Конечно, в этой ситуации, особенно в преддверии начала учебного года, мы считаем, как педиатры, необходимо их защитить, и не только для сохранения их здоровья, но чтобы они не были так же источником инфекции для своих близких и знакомых", - заключил врач.
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