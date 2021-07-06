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Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье
Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье - РИА Новости, 06.07.2021
Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье
Видеокамера системы "Безопасный регион" засняла трех подростков, которые подожгли памятник Победы на улице Ватутина в Можайском городском округе в Подмосковье,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:29
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московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Видеокамера системы "Безопасный регион" засняла трех подростков, которые подожгли памятник Победы на улице Ватутина в Можайском городском округе в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ)."Отдел МВД проводит проверку, личности поджигателей устанавливаются.После того как подростков идентифицируют, данные направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического характера. В отношении родителей будет возбуждено административное производство.Сумма причиненного материального ущерба в настоящее время уточняетсяСейчас на территории Можайского городского округа установлено 895 видеокамер системы "Безопасный регион": на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках. Об этом рассказал заместитель председателя правительства — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, слова которого приводятся в сообщении.Позже пресс-служба прокуратуры Московской области рассказала о проверки после инцидента, во время которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье. Кадры инцидента
Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье. Кадры инцидента
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московская область (подмосковье), происшествия
Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье
14:29 06.07.2021 (обновлено: 17:49 06.07.2021)
 

Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье, их личности устанавливаются

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Видеокамера системы "Безопасный регион" засняла трех подростков, которые подожгли памятник Победы на улице Ватутина в Можайском городском округе в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ)."
Отдел МВД проводит проверку, личности поджигателей устанавливаются.
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После того как подростков идентифицируют, данные направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического характера. В отношении родителей будет возбуждено административное производство.
Сумма причиненного материального ущерба в настоящее время уточняется
Сейчас на территории Можайского городского округа установлено 895 видеокамер системы "Безопасный регион": на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках. Об этом рассказал заместитель председателя правительства — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, слова которого приводятся в сообщении.
Позже пресс-служба прокуратуры Московской области рассказала о проверки после инцидента, во время которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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