https://ria.ru/20210706/podmoskove-1740098454.html

Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье

Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье - РИА Новости, 06.07.2021

Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье

Видеокамера системы "Безопасный регион" засняла трех подростков, которые подожгли памятник Победы на улице Ватутина в Можайском городском округе в Подмосковье,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:29

2021-07-06T14:29

2021-07-06T17:49

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Видеокамера системы "Безопасный регион" засняла трех подростков, которые подожгли памятник Победы на улице Ватутина в Можайском городском округе в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ)."Отдел МВД проводит проверку, личности поджигателей устанавливаются.После того как подростков идентифицируют, данные направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического характера. В отношении родителей будет возбуждено административное производство.Сумма причиненного материального ущерба в настоящее время уточняетсяСейчас на территории Можайского городского округа установлено 895 видеокамер системы "Безопасный регион": на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках. Об этом рассказал заместитель председателя правительства — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, слова которого приводятся в сообщении.Позже пресс-служба прокуратуры Московской области рассказала о проверки после инцидента, во время которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210601/pamyatnik-1735114221.html

https://ria.ru/20191014/1559773589.html

московская область (подмосковье)

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Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье. Кадры инцидента Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье. Кадры инцидента 2021-07-06T14:29 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия