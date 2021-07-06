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Цифровая поддержка увеличит долю экспортеров в России до 15 процентов
Цифровая поддержка увеличит долю экспортеров в России до 15 процентов - РИА Новости, 06.07.2021
Цифровая поддержка увеличит долю экспортеров в России до 15 процентов
Цифровизация мер поддержки экспорта в России позволит увеличить доли компаний-экспортеров с 1% до 15%, заявил вице-президент Российского экспортного центра... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:46
2021-07-06T19:49
россия
цифровизация
российский экспортный центр (рэц)
российский экспортный центр
технологии
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Цифровизация мер поддержки экспорта в России позволит увеличить доли компаний-экспортеров с 1% до 15%, заявил вице-президент Российского экспортного центра Максим Кобин на сессии "Господдержка промышленного экспорта 2.0.", организованной Минпромторгом РФ, сообщает РЭЦ."По статистике, сегодня в России менее 1% предпринимателей занимается экспортом. ... Для сравнения, во многих странах, активно вовлеченных в международную торговлю, экспортируют 10-15% компаний и наша задача – как института развития – создать такую экосистему, чтобы как можно больше предпринимателей выходили на экспорт", - сказал Кобин.По его словам, в портфеле РЭЦ есть много инструментов для поддержки и начинающих экспортеров, и тех предпринимателей, кто только готовиться экспортировать. Активно работает Школа экспорта РЭЦ. Кроме того, РЭЦ в этом году запускает образовательные спецпрограммы для регионов – и для управленцев, и для отраслей. РЭЦ ведет активную работу с действующими экспортерами, главная цель которой - помочь им нарастить и диверсифицировать свой бизнес."Главный тренд времени – это цифровизация. В прошлом году мы запустили цифровую платформу "Мой экспорт", ... перевели в цифру наиболее востребованные меры поддержки. Мы поставили для себя амбициозную задачу – фундаментально изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами в рамках предоставления госуслуг для экспортеров", - рассказал он о ключевом формате преобразования существующих мер поддержки. По его словам, оцифровка первых сервисов уже позволила существенно сократить время предоставления услуг."Количество юридических лиц, осуществляющих экспортную деятельность в стране, конечно, несоизмеримо с численностью сотрудников Группы РЭЦ. При этом мы хотим не только охватить их все, но и увеличить их количество. Так как это возможно? Мы приняли для себя решение о необходимости создания целой экосистемы поддержки экспорта, подключив в нее регионы. И разработанный нами стандарт стал нашим главным инструментом решения этой задачи", - заключил Кобин.
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россия, цифровизация, российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, технологии, экономика

Цифровая поддержка увеличит долю экспортеров в России до 15 процентов

18:46 06.07.2021 (обновлено: 19:49 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковВице-президент АО "ЭКСАР" Максим Кобин
Вице-президент АО ЭКСАР Максим Кобин - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Цифровизация мер поддержки экспорта в России позволит увеличить доли компаний-экспортеров с 1% до 15%, заявил вице-президент Российского экспортного центра Максим Кобин на сессии "Господдержка промышленного экспорта 2.0.", организованной Минпромторгом РФ, сообщает РЭЦ.
"По статистике, сегодня в России менее 1% предпринимателей занимается экспортом. ... Для сравнения, во многих странах, активно вовлеченных в международную торговлю, экспортируют 10-15% компаний и наша задача – как института развития – создать такую экосистему, чтобы как можно больше предпринимателей выходили на экспорт", - сказал Кобин.
По его словам, в портфеле РЭЦ есть много инструментов для поддержки и начинающих экспортеров, и тех предпринимателей, кто только готовиться экспортировать. Активно работает Школа экспорта РЭЦ. Кроме того, РЭЦ в этом году запускает образовательные спецпрограммы для регионов – и для управленцев, и для отраслей. РЭЦ ведет активную работу с действующими экспортерами, главная цель которой - помочь им нарастить и диверсифицировать свой бизнес.
"На сегодняшний день мы обеспечиваем и закрываем потребность во всех видах финансирования экспортной деятельности от пополнения оборотных средств, финансирования и страхования проектов по созданию экспортно ориентированных производств, до финансирования покупателей, страхования риска неплатежа, страхования инвестиций за рубежом. И более того, поддерживаем гарантиями и кредитами пост-экспортный цикл. Но требуется и расширение ресурсов для финансовой поддержки, и расширение пропускной способности государственных сервисов, увеличение операционной эффективности институтов развития", - отметил вице-президент РЭЦ.
"Главный тренд времени – это цифровизация. В прошлом году мы запустили цифровую платформу "Мой экспорт", ... перевели в цифру наиболее востребованные меры поддержки. Мы поставили для себя амбициозную задачу – фундаментально изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами в рамках предоставления госуслуг для экспортеров", - рассказал он о ключевом формате преобразования существующих мер поддержки. По его словам, оцифровка первых сервисов уже позволила существенно сократить время предоставления услуг.
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"Количество юридических лиц, осуществляющих экспортную деятельность в стране, конечно, несоизмеримо с численностью сотрудников Группы РЭЦ. При этом мы хотим не только охватить их все, но и увеличить их количество. Так как это возможно? Мы приняли для себя решение о необходимости создания целой экосистемы поддержки экспорта, подключив в нее регионы. И разработанный нами стандарт стал нашим главным инструментом решения этой задачи", - заключил Кобин.
 
РоссияЦифровизацияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Российский экспортный центрТехнологииЭкономика
 
 
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