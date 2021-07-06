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Адвокаты Порошенко потребовали обнародовать оригиналы "пленок Медведчука"
Адвокаты Порошенко потребовали обнародовать оригиналы "пленок Медведчука" - РИА Новости, 06.07.2021
Адвокаты Порошенко потребовали обнародовать оригиналы "пленок Медведчука"
Адвокаты экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко подали иск в отношении нынешнего главы государства Владимира... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:30
2021-07-06T12:30
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
европейская солидарность
виктор медведчук
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко подали иск в отношении нынешнего главы государства Владимира Зеленского с требованием обнародовать в первоначальном виде все записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России.Ранее портал Bihus.info, позиционирующий себя как команду журналистов, занимающихся расследованиями, опубликовал якобы телефонные разговоры Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В них фигурирует имя Порошенко. Зеленский в интервью телеканалу "1+1" назвал госизменой опубликованные записи, на которых, в частности, якобы Медведчук ведет переговоры с представителями РФ о поставках электроэнергии на Украину. Он выразил мнение, что политик вместе с Порошенко перешли "кровавые линии", а предоставление Порошенко Медведчуку полномочий в переговорах между Украиной и Россией говорит о том, что "никто не был заинтересован в завершении войны, то есть люди делали деньги"."Бигус должен опубликовать все "пленки". Феерическое интервью Зеленского каналу "1+1" ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео Bihus.info с так называемыми "пленками Медведчука". Не оставило интервью сомнений и в том, что управляемая из президентского офиса и выполненная Bihus.info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского - Петра Порошенко. А в отношении Медведчука клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию "прикрытие". "Расследователями" сделано все для компрометации "прослушек" и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами", - написал адвокат экс-президента Игорь Головань на своей странице в Facebook.По словам адвоката, журналисты не выполнили своего обещания опубликовать все разговоры, которые у них есть."Записи велись и в 2019 году. И там, вполне вероятно, есть голоса представителей действующей власти. Итак, "прослушек" гораздо больше 36 часов. И все записи представляют значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы. Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - написал Головань.В опубликованных записях, в частности, содержатся эпизоды, где якобы Медведчук ведет переговоры с представителями РФ о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как утверждает Bihus.info, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из РФ проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как это стало известно журналистам, Порошенко принял решение убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией. Кроме того, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями ДНР и ЛНР, но не особо способствовал процессу.
https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738512755.html
https://ria.ru/20210706/ukraina-1740024620.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, европейская солидарность, виктор медведчук, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире
Адвокаты Порошенко потребовали обнародовать оригиналы "пленок Медведчука"
12:30 06.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Адвокаты Порошенко в суде требуют обнародовать все оригиналы "пленок Медведчука"

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КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко подали иск в отношении нынешнего главы государства Владимира Зеленского с требованием обнародовать в первоначальном виде все записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России.
Ранее портал Bihus.info, позиционирующий себя как команду журналистов, занимающихся расследованиями, опубликовал якобы телефонные разговоры Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В них фигурирует имя Порошенко. Зеленский в интервью телеканалу "1+1" назвал госизменой опубликованные записи, на которых, в частности, якобы Медведчук ведет переговоры с представителями РФ о поставках электроэнергии на Украину. Он выразил мнение, что политик вместе с Порошенко перешли "кровавые линии", а предоставление Порошенко Медведчуку полномочий в переговорах между Украиной и Россией говорит о том, что "никто не был заинтересован в завершении войны, то есть люди делали деньги".
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"Бигус должен опубликовать все "пленки". Феерическое интервью Зеленского каналу "1+1" ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео Bihus.info с так называемыми "пленками Медведчука". Не оставило интервью сомнений и в том, что управляемая из президентского офиса и выполненная Bihus.info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского - Петра Порошенко. А в отношении Медведчука клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию "прикрытие". "Расследователями" сделано все для компрометации "прослушек" и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами", - написал адвокат экс-президента Игорь Головань на своей странице в Facebook.
По словам адвоката, журналисты не выполнили своего обещания опубликовать все разговоры, которые у них есть.
"Записи велись и в 2019 году. И там, вполне вероятно, есть голоса представителей действующей власти. Итак, "прослушек" гораздо больше 36 часов. И все записи представляют значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы. Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - написал Головань.
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В опубликованных записях, в частности, содержатся эпизоды, где якобы Медведчук ведет переговоры с представителями РФ о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как утверждает Bihus.info, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из РФ проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как это стало известно журналистам, Порошенко принял решение убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией. Кроме того, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями ДНР и ЛНР, но не особо способствовал процессу.
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньЕвропейская солидарностьВиктор МедведчукПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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