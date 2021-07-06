https://ria.ru/20210706/pensiya-1740027975.html

В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 06.07.2021

В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

Среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей, следует из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T06:28

2021-07-06T06:28

2021-07-06T06:28

россия

пенсии

пенсионный фонд рф

общество

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Россиянам назвали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей, следует из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.Согласно документу, ежегодная индексация пенсий должна проводиться с 1 января.Как планируется, в 2022 году размер индексации составит 5,9 процента, в 2023 году — 5,6 процента, в 2024 году — 5,5 процента. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей, а в 2024 году — 20 388 рублей.Кроме того, ожидается, что в 2022 году страховые пенсии в России начислят 39,57 миллиона человек, в 2023 году — 38,93 миллиона человек, в 2024-м — 38,86 миллиона человек.Также отмечается, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не планируется.

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/pensii-1739743133.html

https://ria.ru/20210622/pensiya-1738043558.html

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россия, пенсии, пенсионный фонд рф, общество