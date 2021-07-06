Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/pensiya-1740027975.html
В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 06.07.2021
В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
Среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей, следует из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T06:28
2021-07-06T06:28
россия
пенсии
пенсионный фонд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиянам назвали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей, следует из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.Согласно документу, ежегодная индексация пенсий должна проводиться с 1 января.Как планируется, в 2022 году размер индексации составит 5,9 процента, в 2023 году — 5,6 процента, в 2024 году — 5,5 процента. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей, а в 2024 году — 20 388 рублей.Кроме того, ожидается, что в 2022 году страховые пенсии в России начислят 39,57 миллиона человек, в 2023 году — 38,93 миллиона человек, в 2024-м — 38,86 миллиона человек.Также отмечается, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не планируется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/pensii-1739743133.html
https://ria.ru/20210622/pensiya-1738043558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пенсии, пенсионный фонд рф, общество
В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
06:28 06.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В 2024 году средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров превысит 20 тысяч рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей, следует из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Согласно документу, ежегодная индексация пенсий должна проводиться с 1 января.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 15:33Деньги
Назван способ увеличить пенсии за счет нового налога
Как планируется, в 2022 году размер индексации составит 5,9 процента, в 2023 году — 5,6 процента, в 2024 году — 5,5 процента. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей, а в 2024 году — 20 388 рублей.
Кроме того, ожидается, что в 2022 году страховые пенсии в России начислят 39,57 миллиона человек, в 2023 году — 38,93 миллиона человек, в 2024-м — 38,86 миллиона человек.
Также отмечается, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не планируется.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
22 июня, 11:21
"Ъ": около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию
 
РоссияПенсииПенсионный фонд РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
Лента новостейМолния