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В Новгородской области введут COVID-паспорта для предприятий
В Новгородской области введут COVID-паспорта для предприятий - РИА Новости, 06.07.2021
В Новгородской области введут COVID-паспорта для предприятий
Власти Новгородской области введут специальные COVID-паспорта для предприятий с большинством вакцинированных сотрудников, для них будет действовать меньшее... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:02
2021-07-06T15:02
2021-07-06T15:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новгородская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Власти Новгородской области введут специальные COVID-паспорта для предприятий с большинством вакцинированных сотрудников, для них будет действовать меньшее количество ограничений, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на видео, распространенном координационным штабом по предупреждению и борьбе с распространением COVID-19."Для тех предприятий, где количество вакцинированных или имеющих антитела сотрудников будет равно 100% или 60% в ряде отраслей, будут выдаваться специальные COVID-паспорта и наклейки, которые позволят существовать с меньшим количеством ограничений", - сказал он.Губернатор подчеркнул, что вакцинация должна стать эффективной мерой для борьбы с коронавирусом. "Хочу призвать всех максимально быстро прививаться", - добавил Никитин.По данным на 5 июля, в Новгородской области от коронавирусной инфекции скончались 187 человек, прирост числа заболевших за сутки составил 95 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/turtsiya-1740084794.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новгородская область, общество
В Новгородской области введут COVID-паспорта для предприятий
В Новгородской области введут COVID-паспорта для предприятий с вакцинированными сотрудниками