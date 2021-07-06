https://ria.ru/20210706/pamfilova-1740100093.html

Памфилова оценила возможность снижения возраста для голосования

Памфилова оценила возможность снижения возраста для голосования - РИА Новости, 06.07.2021

Памфилова оценила возможность снижения возраста для голосования

Вопрос возможного снижения возраста для голосования на выборах различного уровня дискуссионный, его надо решать с учётом демографических тенденций, заявила... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:41

2021-07-06T14:41

2021-07-06T14:41

россия

элла памфилова

цик рф

политика

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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Вопрос возможного снижения возраста для голосования на выборах различного уровня дискуссионный, его надо решать с учётом демографических тенденций, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Должна быть какая-то логика, надо в целом решить с учётом нынешних демографических тенденций, с какого времени паспорт выдавать, с какого времени в армию идти, с какого времени участвовать в выборах, и стоит ли отдельно выделять муниципальные выборы или сделать этот ценз единым для всех. Вопрос дискуссионный для специалистов", - сказала Памфилова на форуме молодых политологов "Дигория", отвечая на вопрос о возможности снижения возраста для голосования на муниципальных выборах до 16 лет.

https://ria.ru/20210706/vybory-1740097395.html

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россия, элла памфилова, цик рф, политика