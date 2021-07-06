https://ria.ru/20210706/otoplenie-1740109297.html
Власти Подмосковья объяснили, почему тарифы на отопление в Москве ниже
Власти Подмосковья объяснили, почему тарифы на отопление в Москве ниже - РИА Новости, 06.07.2021
Власти Подмосковья объяснили, почему тарифы на отопление в Москве ниже
Зависимость котельных от дорогого топлива и удаленность от тепловых электростанций являются главными причинами больших начислений за отопление, сообщил на... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:14
2021-07-06T15:14
2021-07-06T15:14
новости подмосковья
жкх
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Зависимость котельных от дорогого топлива и удаленность от тепловых электростанций являются главными причинами больших начислений за отопление, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин."В Москве очень большая генерация ТЭЦ, где тарифы ниже, там дешевая генерация, даже не смотря на протяженность труб, а их в Москве меньше, чем в Подмосковье. У нас отдельные котельные, и если они работают на солярке или угле, то для жителей получаются высокие платежи", - сказал Хромушин.
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московская область (подмосковье)
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жкх, евгений хромушин, московская область (подмосковье)