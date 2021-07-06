https://ria.ru/20210706/otoplenie-1740109297.html

Власти Подмосковья объяснили, почему тарифы на отопление в Москве ниже

Власти Подмосковья объяснили, почему тарифы на отопление в Москве ниже - РИА Новости, 06.07.2021

Власти Подмосковья объяснили, почему тарифы на отопление в Москве ниже

Зависимость котельных от дорогого топлива и удаленность от тепловых электростанций являются главными причинами больших начислений за отопление, сообщил на... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:14

2021-07-06T15:14

2021-07-06T15:14

новости подмосковья

жкх

евгений хромушин

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156048/36/1560483631_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_b5d5d177a33a08fd8bc12cc85eaa83a9.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Зависимость котельных от дорогого топлива и удаленность от тепловых электростанций являются главными причинами больших начислений за отопление, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин."В Москве очень большая генерация ТЭЦ, где тарифы ниже, там дешевая генерация, даже не смотря на протяженность труб, а их в Москве меньше, чем в Подмосковье. У нас отдельные котельные, и если они работают на солярке или угле, то для жителей получаются высокие платежи", - сказал Хромушин.

https://realty.ria.ru/20210706/zhku-1740098212.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, евгений хромушин, московская область (подмосковье)