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В Новосибирске проверят инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста

В Новосибирске проверят инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста - РИА Новости, 06.07.2021

В Новосибирске проверят инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста

Полиция в Новосибирске организовала проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика, на котором женщина отказывается оплатить проезд в такси и оскорбляет... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:31

2021-07-06T10:31

2021-07-06T10:31

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Полиция в Новосибирске организовала проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика, на котором женщина отказывается оплатить проезд в такси и оскорбляет слабослышащего водителя.Ранее в паблике АСТ54 "ВКонтакте" появилось видео, на котором водитель жестами просит свою пассажирку оплатить проезд, однако женщина не собирается этого делать, требует открыть машину, а затем начинает пинать ногами и оскорблять мужчину."В отдел полиции №5 "Дзержинский" заявлений по данному факту не поступало. Однако сотрудниками полиции по опубликованным в СМИ сведениям зарегистрировано данное сообщение, проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщила журналистам представитель ГУМВД по Новосибирской области.В соцсетях также сообщили, что цена поездки составила всего 207 рублей, а от женщины якобы пахло спиртным. Водитель в итоге выпроводил ее из машины.

https://ria.ru/20210607/devushki-1736058689.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия