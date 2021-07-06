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В Новосибирске проверят инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста
В Новосибирске проверят инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста - РИА Новости, 06.07.2021
В Новосибирске проверят инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста
Полиция в Новосибирске организовала проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика, на котором женщина отказывается оплатить проезд в такси и оскорбляет... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:31
2021-07-06T10:31
2021-07-06T10:31
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Полиция в Новосибирске организовала проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика, на котором женщина отказывается оплатить проезд в такси и оскорбляет слабослышащего водителя.Ранее в паблике АСТ54 "ВКонтакте" появилось видео, на котором водитель жестами просит свою пассажирку оплатить проезд, однако женщина не собирается этого делать, требует открыть машину, а затем начинает пинать ногами и оскорблять мужчину."В отдел полиции №5 "Дзержинский" заявлений по данному факту не поступало. Однако сотрудниками полиции по опубликованным в СМИ сведениям зарегистрировано данное сообщение, проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщила журналистам представитель ГУМВД по Новосибирской области.В соцсетях также сообщили, что цена поездки составила всего 207 рублей, а от женщины якобы пахло спиртным. Водитель в итоге выпроводил ее из машины.
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новосибирск, происшествия
В Новосибирске проверят инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста
В Новосибирске проверят видеоролик, на котором женщина оскорбляет слабослышащего таксиста