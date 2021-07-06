https://ria.ru/20210706/oruzhie-1740126621.html

В Китае назвали российское оружие, способное "изменить правила игры"

В Китае назвали российское оружие, способное "изменить правила игры" - РИА Новости, 06.07.2021

В Китае назвали российское оружие, способное "изменить правила игры"

Разработка Россией новых видов вооружения позволит ей стать лидером в противостоянии со странами НАТО, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:47

2021-07-06T16:47

2021-07-06T18:46

новое оружие россии

россия

зрс с-500

сармат (ракета)

с-400 «триумф»

нато

владимир путин

китай

сша

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Разработка Россией новых видов вооружения позволит ей стать лидером в противостоянии со странами НАТО, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".Военный эксперт Чжан Сюэфэн, комментируя одно из выступлений российского лидера Владимира Путина, отметил, что упомянутые президентом военные разработки могут существенно повлиять на баланс сил в мире. В первую очередь речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат". Специалист из Китая выделил ее "оригинальный российский стиль". По его словам, в то время как на Западе делают ставку на легкие твердотопливные ракеты морского базирования, Россия создает тяжелые ракеты с жидкостными двигателями. Такой вид вооружения весьма эффективен для нанесения "первого ядерного удара", а на Западе эту ракету даже назвали "Сатаной", напомнил Сюэфэн.Другой важной разработкой считается гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон". Автор материала отметил, что еще Советский Союз уделял особое внимание оружию, способному противостоять многочисленным эсминцам США и других стран Запада. "Циркон" может лететь на малой высоте, что усложняет его перехват противником. Ракета работает на воздушно-реактивном двигателе и способна применяться на большой дальности. При этом для изделия характерны низкая стоимость и небольшие размеры.В статье также рассказывается о еще одном "грозном" оружии, создаваемом Москвой, — зенитном ракетном комплексе С-500 "Прометей". Издание со ссылкой на СМИ сообщает, что С-500 способен уничтожать баллистические ракеты и прочие воздушные цели, в частности низкоорбитальные спутники и беспилотники. По словам Чжана Сюэфэна, по дальности перехвата новый комплекс находится между своим предшественником С-400 и системой противоракетной обороны "Нудоль". При этом истинные характеристики С-500 засекречены.В заключение специалист призвал обратить внимание на то, как Россия, не имея такой же финансовой мощи, как у Запада, создает возможности для асимметричного удара по противнику. Подобная стратегия однозначно может помочь Москве "изменить правила игры", подытожил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210629/istrebiteli-1739090223.html

https://ria.ru/20210624/oruzhie-1738501346.html

россия

китай

сша

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россия, зрс с-500, сармат (ракета), с-400 «триумф», нато, владимир путин, китай, сша, безопасность