https://ria.ru/20210706/opolzni-1740167513.html

Мэр Ялты предупредила об угрозе оползней

Мэр Ялты предупредила об угрозе оползней - РИА Новости, 06.07.2021

Мэр Ялты предупредила об угрозе оползней

Глава городской администрации Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, на территории города зарегистрировано 600 опасных... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:47

2021-07-06T19:47

2021-07-06T20:13

янина павленко

керчь

подтопление на востоке крыма

ялта

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739832567_0:236:774:671_1920x0_80_0_0_54a8c364f93b690cce5e1e1423a5e105.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, на территории города зарегистрировано 600 опасных участков."Изменение климата ставит нам новые вызовы, приводит к экстремальным погодным условиям. На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тысячи оползней, из них 600 оползней – на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.Павленко призвала местных жителей сообщать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы "держать руку на пульсе". Для этого будут созданы специальные группы в соцсетях.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.

https://ria.ru/20210706/komary-1740149548.html

керчь

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, керчь, подтопление на востоке крыма, ялта, происшествия