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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210706/obrascheniya-1740111479.html
В Кремле рассказали о работе с обращениями, поступившими на прямую линию
В Кремле рассказали о работе с обращениями, поступившими на прямую линию - РИА Новости, 06.07.2021
В Кремле рассказали о работе с обращениями, поступившими на прямую линию
В Кремле ведется обработка обращений, которые поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, этот процесс длительный, идет подборка вопросов РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:25
2021-07-06T15:25
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле ведется обработка обращений, которые поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, этот процесс длительный, идет подборка вопросов по министерствам и ведомствам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин провел традиционную прямую линию с гражданами 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений."Дела в самом начале. Эта обработка (обращений - ред.), этот процесс очень длительный. Сейчас как раз мы верстаем для ведомств, подборки делаем по ведомствам, по министерствам, многие губернаторы обратились за сводом вопросов и обращений по своим регионам. Вот сейчас это все готовится... Это будет продолжаться до следующей прямой линии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как идут дела с обработкой почти 2 миллионов обращений граждан.
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прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество
В Кремле рассказали о работе с обращениями, поступившими на прямую линию
15:25 06.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Кремле обрабатывают обращения, которые поступили на прямую линию с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле ведется обработка обращений, которые поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, этот процесс длительный, идет подборка вопросов по министерствам и ведомствам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин провел традиционную прямую линию с гражданами 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
"Дела в самом начале. Эта обработка (обращений - ред.), этот процесс очень длительный. Сейчас как раз мы верстаем для ведомств, подборки делаем по ведомствам, по министерствам, многие губернаторы обратились за сводом вопросов и обращений по своим регионам. Вот сейчас это все готовится... Это будет продолжаться до следующей прямой линии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как идут дела с обработкой почти 2 миллионов обращений граждан.
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