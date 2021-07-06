https://ria.ru/20210706/obrascheniya-1740111479.html

В Кремле рассказали о работе с обращениями, поступившими на прямую линию

В Кремле рассказали о работе с обращениями, поступившими на прямую линию - РИА Новости, 06.07.2021

В Кремле рассказали о работе с обращениями, поступившими на прямую линию

В Кремле ведется обработка обращений, которые поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, этот процесс длительный, идет подборка вопросов РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:25

2021-07-06T15:25

2021-07-06T15:25

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739265740_0:0:2503:1408_1920x0_80_0_0_671fb3bb7b75987bc046f1c262284162.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле ведется обработка обращений, которые поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, этот процесс длительный, идет подборка вопросов по министерствам и ведомствам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин провел традиционную прямую линию с гражданами 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений."Дела в самом начале. Эта обработка (обращений - ред.), этот процесс очень длительный. Сейчас как раз мы верстаем для ведомств, подборки делаем по ведомствам, по министерствам, многие губернаторы обратились за сводом вопросов и обращений по своим регионам. Вот сейчас это все готовится... Это будет продолжаться до следующей прямой линии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как идут дела с обработкой почти 2 миллионов обращений граждан.

https://ria.ru/20210701/vtsiom-1739436105.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество