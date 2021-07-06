https://ria.ru/20210706/novorossiysk-1740102386.html

В Новороссийске загорелась кровля пятиэтажки

В Новороссийске загорелась кровля пятиэтажки - РИА Новости, 06.07.2021

В Новороссийске загорелась кровля пятиэтажки

Площадь пожара кровли многоэтажного дома в Новороссийске возросла до 750 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:48

2021-07-06T14:48

2021-07-06T14:48

новороссийск

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Площадь пожара кровли многоэтажного дома в Новороссийске возросла до 750 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Ранее ведомство сообщило о возгорании кровли четырехподъездного пятиэтажного дома на проспекте Ленина на площади 400 квадратных метров." В 13.02 по прибытию первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли многоквартирного жилого дома на площади 80 м.кв. В 13.14 объявлен ранг пожара № 2. По состоянию на 13.30 площадь пожара составляет 500 м.кв... В 13.45 площадь пожара составила около 750 кв. м из за высокой горючей загрузки. Проводится эвакуация жителей", - сообщает ГУМЧС.Всего от РСЧС к ликвидации возгорания привлечены 61 человек и 24 единицы техники, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20210703/pozhar-1739705059.html

новороссийск

краснодарский край

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новороссийск, краснодарский край, происшествия