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В Новороссийске загорелась кровля пятиэтажки
В Новороссийске загорелась кровля пятиэтажки - РИА Новости, 06.07.2021
В Новороссийске загорелась кровля пятиэтажки
Площадь пожара кровли многоэтажного дома в Новороссийске возросла до 750 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:48
2021-07-06T14:48
новороссийск
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Площадь пожара кровли многоэтажного дома в Новороссийске возросла до 750 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Ранее ведомство сообщило о возгорании кровли четырехподъездного пятиэтажного дома на проспекте Ленина на площади 400 квадратных метров." В 13.02 по прибытию первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли многоквартирного жилого дома на площади 80 м.кв. В 13.14 объявлен ранг пожара № 2. По состоянию на 13.30 площадь пожара составляет 500 м.кв... В 13.45 площадь пожара составила около 750 кв. м из за высокой горючей загрузки. Проводится эвакуация жителей", - сообщает ГУМЧС.Всего от РСЧС к ликвидации возгорания привлечены 61 человек и 24 единицы техники, уточняется в релизе.
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новороссийск, краснодарский край, происшествия
В Новороссийске загорелась кровля пятиэтажки
14:48 06.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Новороссийске загорелась кровля пятиэтажки

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Площадь пожара кровли многоэтажного дома в Новороссийске возросла до 750 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Ранее ведомство сообщило о возгорании кровли четырехподъездного пятиэтажного дома на проспекте Ленина на площади 400 квадратных метров.
" В 13.02 по прибытию первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли многоквартирного жилого дома на площади 80 м.кв. В 13.14 объявлен ранг пожара № 2. По состоянию на 13.30 площадь пожара составляет 500 м.кв... В 13.45 площадь пожара составила около 750 кв. м из за высокой горючей загрузки. Проводится эвакуация жителей", - сообщает ГУМЧС.
Всего от РСЧС к ликвидации возгорания привлечены 61 человек и 24 единицы техники, уточняется в релизе.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 01:22
В Краснодарском крае загорелась крыша жилого дома
 
НовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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