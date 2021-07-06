https://ria.ru/20210706/nintendo-1740140739.html
Nintendo показала обновленную игровую приставку Switch
Nintendo показала обновленную игровую приставку Switch - РИА Новости, 06.07.2021
Nintendo показала обновленную игровую приставку Switch
Компания Nintendo объявила о выходе новой версии своей портативной консоли Switch. Вопреки ожиданиям, она не получила значительного апгрейда по сравнению с... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:37
2021-07-06T17:37
2021-07-06T17:37
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nintendo
технологии
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Nintendo объявила о выходе новой версии своей портативной консоли Switch. Вопреки ожиданиям, она не получила значительного апгрейда по сравнению с предшественницей.Главное отличие новой версии — экран, выполненный по технологии OLED. Его диагональ выросла с 6,2 до 7 дюймов. Разрешение сенсорной панели составляет HD. Улучшена звуковая система, а внутренний накопитель консоли вырос до 64 ГБ.В Nintendo Switch (2021) уменьшены рамки дисплея, а на корпусе появилась выдвижная подставка. Консоль получила разъем для проводного подключения приставки и полную совместимость с джойконами предыдущего поколения. Сохранилась и возможность подключения к большим экранам через док-станцию.Обновленная Nintendo Switch поступит в продажу 8 октября, а предзаказ в некоторых странах откроется уже 15 июля. Консоль будет доступна в белом, черном и красно-синем цвете по цене 30 490 рублей.
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геймеры, nintendo , технологии
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Компания Nintendo объявила
о выходе новой версии своей портативной консоли Switch. Вопреки ожиданиям, она не получила значительного апгрейда по сравнению с предшественницей.
Главное отличие новой версии — экран, выполненный по технологии OLED. Его диагональ выросла с 6,2 до 7 дюймов. Разрешение сенсорной панели составляет HD. Улучшена звуковая система, а внутренний накопитель консоли вырос до 64 ГБ.
В Nintendo Switch (2021) уменьшены рамки дисплея, а на корпусе появилась выдвижная подставка. Консоль получила разъем для проводного подключения приставки и полную совместимость с джойконами предыдущего поколения. Сохранилась и возможность подключения к большим экранам через док-станцию.
Обновленная Nintendo Switch поступит в продажу 8 октября, а предзаказ в некоторых странах откроется уже 15 июля. Консоль будет доступна в белом, черном и красно-синем цвете по цене 30 490 рублей.