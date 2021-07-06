https://ria.ru/20210706/nintendo-1740140739.html

Nintendo показала обновленную игровую приставку Switch

Nintendo показала обновленную игровую приставку Switch - РИА Новости, 06.07.2021

Nintendo показала обновленную игровую приставку Switch

Компания Nintendo объявила о выходе новой версии своей портативной консоли Switch. Вопреки ожиданиям, она не получила значительного апгрейда по сравнению с... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:37

2021-07-06T17:37

2021-07-06T17:37

наука

геймеры

nintendo

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740139988_70:33:1188:662_1920x0_80_0_0_f6fedc2cb88f4092568c23eb44aa7c56.png

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Nintendo объявила о выходе новой версии своей портативной консоли Switch. Вопреки ожиданиям, она не получила значительного апгрейда по сравнению с предшественницей.Главное отличие новой версии — экран, выполненный по технологии OLED. Его диагональ выросла с 6,2 до 7 дюймов. Разрешение сенсорной панели составляет HD. Улучшена звуковая система, а внутренний накопитель консоли вырос до 64 ГБ.В Nintendo Switch (2021) уменьшены рамки дисплея, а на корпусе появилась выдвижная подставка. Консоль получила разъем для проводного подключения приставки и полную совместимость с джойконами предыдущего поколения. Сохранилась и возможность подключения к большим экранам через док-станцию.Обновленная Nintendo Switch поступит в продажу 8 октября, а предзаказ в некоторых странах откроется уже 15 июля. Консоль будет доступна в белом, черном и красно-синем цвете по цене 30 490 рублей.

https://ria.ru/20210511/playstation-1731754271.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, nintendo , технологии