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В аэропорту Дюссельдорфа произошло нападение с ножом
В аэропорту Дюссельдорфа произошло нападение с ножом - РИА Новости, 06.07.2021
В аэропорту Дюссельдорфа произошло нападение с ножом
Нападение с ножом произошло в аэропорту немецкого Дюссельдорфа, один человек ранен, злоумышленник скрылся, передает во вторник издание Focus со ссылкой на... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:38
2021-07-06T14:38
2021-07-06T15:49
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Нападение с ножом произошло в аэропорту немецкого Дюссельдорфа, один человек ранен, злоумышленник скрылся, передает во вторник издание Focus со ссылкой на представителя федеральной полиции.По его данным, нападавшего разыскивают силы федеральной и земельной полиции. Отмечается, что нападение произошло за пределами непосредственно здания аэропорта; по данным агентства dpa, инцидент произошел на парковке. Согласно первоначальным данным, речь идет об инциденте с участием бездомных.Уточняется, что пострадавший не получил серьезных травм, он проходит лечение амбулаторно. Происшествие не привело к сбою воздушного сообщения, обслуживание пассажиров также не было нарушено.Мотивы злоумышленника неизвестны. Пострадавший госпитализирован.
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дюссельдорф, в мире
В аэропорту Дюссельдорфа произошло нападение с ножом
14:38 06.07.2021 (обновлено: 15:49 06.07.2021)
В аэропорту Дюссельдорфа произошло нападение с ножом
БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости.
Нападение с ножом произошло в аэропорту немецкого Дюссельдорфа
, один человек ранен, злоумышленник скрылся, передает во вторник издание Focus со ссылкой на представителя федеральной полиции.
По его данным, нападавшего разыскивают силы федеральной и земельной полиции. Отмечается, что нападение произошло за пределами непосредственно здания аэропорта; по данным агентства dpa, инцидент произошел на парковке. Согласно первоначальным данным, речь идет об инциденте с участием бездомных.
Уточняется, что пострадавший не получил серьезных травм, он проходит лечение амбулаторно. Происшествие не привело к сбою воздушного сообщения, обслуживание пассажиров также не было нарушено.
Мотивы злоумышленника неизвестны. Пострадавший госпитализирован.