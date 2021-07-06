https://ria.ru/20210706/myanma-1740024222.html

Лавров заявил о поддержке Россией подхода АСЕАН по Мьянме

Лавров заявил о поддержке Россией подхода АСЕАН по Мьянме - РИА Новости, 06.07.2021

Лавров заявил о поддержке Россией подхода АСЕАН по Мьянме

Москва поддерживает подход АСЕАН к урегулированию в Мьянме, стороны едины в неприятии внешнего вмешательства и санкций, которые лишь усугубляют кризис, заявил... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T02:16

2021-07-06T02:16

2021-07-06T02:16

россия

экономическое сообщество асеан

сергей лавров

мьянма

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва поддерживает подход АСЕАН к урегулированию в Мьянме, стороны едины в неприятии внешнего вмешательства и санкций, которые лишь усугубляют кризис, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.Он обратил внимание, что отдельные СМИ в искаженном виде интерпретируют "как подходы России, так и наших асеановских друзей к ситуации в Мьянме".Он отметил, что позиции России и АСЕАН также совпадают в неприятии односторонних санкций, риторики угроз, попыток вмешательства во внутренние дела Мьянмы."Придерживаемся общего мнения о деструктивном характере подобной политики, которая ведет к дальнейшей поляризации общества и обострению внутренних противоречий. Негативно относимся к настойчивым попыткам отдельных государств использовать многосторонние площадки, в том числе ООН, для усиления конфронтационности при обсуждении мьянманского вопроса", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20210706/myanma-1740023936.html

россия

мьянма

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россия, экономическое сообщество асеан, сергей лавров, мьянма, в мире