Лавров заявил о поддержке Россией подхода АСЕАН по Мьянме
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
Лавров заявил, что Россия поддерживает подход АСЕАН по невмешательству в дела Мьянмы
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва поддерживает подход АСЕАН к урегулированию в Мьянме, стороны едины в неприятии внешнего вмешательства и санкций, которые лишь усугубляют кризис, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
Он обратил внимание, что отдельные СМИ в искаженном виде интерпретируют "как подходы России, так и наших асеановских друзей к ситуации в Мьянме".
"Лидерство АСЕАН на мьянманском треке пользуется безусловной поддержкой со стороны России. Положения "Консенсуса из пяти пунктов", принятого благодаря коллективным усилиям партнеров по АСЕАН, созвучны российской позиции. В полной мере разделяем тезисы о необходимости прекращения насилия и проявления всеми конфликтующими сторонами сдержанности, налаживания диалога в целях стабилизации обстановки и достижения гражданского мира", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".
Он отметил, что позиции России и АСЕАН также совпадают в неприятии односторонних санкций, риторики угроз, попыток вмешательства во внутренние дела Мьянмы.
"Придерживаемся общего мнения о деструктивном характере подобной политики, которая ведет к дальнейшей поляризации общества и обострению внутренних противоречий. Негативно относимся к настойчивым попыткам отдельных государств использовать многосторонние площадки, в том числе ООН, для усиления конфронтационности при обсуждении мьянманского вопроса", - заявил Лавров.