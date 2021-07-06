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Лавров заявил о поддержке Россией подхода АСЕАН по Мьянме
Лавров заявил о поддержке Россией подхода АСЕАН по Мьянме - РИА Новости, 06.07.2021
Лавров заявил о поддержке Россией подхода АСЕАН по Мьянме
Москва поддерживает подход АСЕАН к урегулированию в Мьянме, стороны едины в неприятии внешнего вмешательства и санкций, которые лишь усугубляют кризис, заявил... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:16
2021-07-06T02:16
россия
экономическое сообщество асеан
сергей лавров
мьянма
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва поддерживает подход АСЕАН к урегулированию в Мьянме, стороны едины в неприятии внешнего вмешательства и санкций, которые лишь усугубляют кризис, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.Он обратил внимание, что отдельные СМИ в искаженном виде интерпретируют "как подходы России, так и наших асеановских друзей к ситуации в Мьянме".Он отметил, что позиции России и АСЕАН также совпадают в неприятии односторонних санкций, риторики угроз, попыток вмешательства во внутренние дела Мьянмы."Придерживаемся общего мнения о деструктивном характере подобной политики, которая ведет к дальнейшей поляризации общества и обострению внутренних противоречий. Негативно относимся к настойчивым попыткам отдельных государств использовать многосторонние площадки, в том числе ООН, для усиления конфронтационности при обсуждении мьянманского вопроса", - заявил Лавров.
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россия, экономическое сообщество асеан, сергей лавров, мьянма, в мире
Лавров заявил о поддержке Россией подхода АСЕАН по Мьянме
02:16 06.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Лавров заявил, что Россия поддерживает подход АСЕАН по невмешательству в дела Мьянмы

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва поддерживает подход АСЕАН к урегулированию в Мьянме, стороны едины в неприятии внешнего вмешательства и санкций, которые лишь усугубляют кризис, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
Он обратил внимание, что отдельные СМИ в искаженном виде интерпретируют "как подходы России, так и наших асеановских друзей к ситуации в Мьянме".

"Лидерство АСЕАН на мьянманском треке пользуется безусловной поддержкой со стороны России. Положения "Консенсуса из пяти пунктов", принятого благодаря коллективным усилиям партнеров по АСЕАН, созвучны российской позиции. В полной мере разделяем тезисы о необходимости прекращения насилия и проявления всеми конфликтующими сторонами сдержанности, налаживания диалога в целях стабилизации обстановки и достижения гражданского мира", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".

Он отметил, что позиции России и АСЕАН также совпадают в неприятии односторонних санкций, риторики угроз, попыток вмешательства во внутренние дела Мьянмы.
"Придерживаемся общего мнения о деструктивном характере подобной политики, которая ведет к дальнейшей поляризации общества и обострению внутренних противоречий. Негативно относимся к настойчивым попыткам отдельных государств использовать многосторонние площадки, в том числе ООН, для усиления конфронтационности при обсуждении мьянманского вопроса", - заявил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
02:12
Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме
 
РоссияЭкономическое сообщество АСЕАНСергей ЛавровМьянмаВ мире
 
 
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