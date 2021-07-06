https://ria.ru/20210706/myanma-1740023936.html

Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме

Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме - РИА Новости, 06.07.2021

Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме

Москва считает важной активизацию контактов АСЕАН и Мьянмы для выхода из кризиса, назначение спецпосланника от объединения будет иметь положительный эффект для... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T02:12

2021-07-06T02:12

2021-07-06T02:12

россия

экономическое сообщество асеан

сергей лавров

мьянма

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва считает важной активизацию контактов АСЕАН и Мьянмы для выхода из кризиса, назначение спецпосланника от объединения будет иметь положительный эффект для урегулирования, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.Мьянманские военные сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Действия военных вызвали волну протестов, которые новый режим жестко подавляет. США и их союзники назвали произошедшее переворотом.

https://ria.ru/20210628/myanma-1738852259.html

россия

мьянма

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россия, экономическое сообщество асеан, сергей лавров, мьянма, в мире