Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/myanma-1740023936.html
Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме
Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме - РИА Новости, 06.07.2021
Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме
Москва считает важной активизацию контактов АСЕАН и Мьянмы для выхода из кризиса, назначение спецпосланника от объединения будет иметь положительный эффект для... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:12
2021-07-06T02:12
россия
экономическое сообщество асеан
сергей лавров
мьянма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738451672_82:0:3066:1679_1920x0_80_0_0_1c6754427eee2a3cf0c39aa04833f3e3.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва считает важной активизацию контактов АСЕАН и Мьянмы для выхода из кризиса, назначение спецпосланника от объединения будет иметь положительный эффект для урегулирования, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.Мьянманские военные сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Действия военных вызвали волну протестов, которые новый режим жестко подавляет. США и их союзники назвали произошедшее переворотом.
https://ria.ru/20210628/myanma-1738852259.html
россия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738451672_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_5c3cdd61393e2e44d47e0983e71c9d43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономическое сообщество асеан, сергей лавров, мьянма, в мире
Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме
02:12 06.07.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк

Лавров заявил, что назначение спецпосланника от АСЕАН по Мьянме может помочь урегулированию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва считает важной активизацию контактов АСЕАН и Мьянмы для выхода из кризиса, назначение спецпосланника от объединения будет иметь положительный эффект для урегулирования, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Считаем важным, что в рамках АСЕАН состоялись многочисленные контакты, в том числе очные, с участием официальных представителей Мьянмы… Убеждены, что ожидаемое назначение профильного спецпосланника АСЕАН придаст импульс дальнейшей совместной работе по урегулированию ситуации в этой стране", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".
Мьянманские военные сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Действия военных вызвали волну протестов, которые новый режим жестко подавляет. США и их союзники назвали произошедшее переворотом.
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 09:04
Главком ВС Мьянмы рассказал, чего добивается Запад
 
РоссияЭкономическое сообщество АСЕАНСергей ЛавровМьянмаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
Лента новостейМолния