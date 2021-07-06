Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Лавров заявил, что назначение спецпосланника от АСЕАН по Мьянме может помочь урегулированию
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва считает важной активизацию контактов АСЕАН и Мьянмы для выхода из кризиса, назначение спецпосланника от объединения будет иметь положительный эффект для урегулирования, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Считаем важным, что в рамках АСЕАН состоялись многочисленные контакты, в том числе очные, с участием официальных представителей Мьянмы… Убеждены, что ожидаемое назначение профильного спецпосланника АСЕАН придаст импульс дальнейшей совместной работе по урегулированию ситуации в этой стране", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".
Мьянманские военные сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Действия военных вызвали волну протестов, которые новый режим жестко подавляет. США и их союзники назвали произошедшее переворотом.
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