https://ria.ru/20210706/moskva-1740099298.html
В Мосгордуме оценили идею ввести новый праздник
В Мосгордуме оценили идею ввести новый праздник - РИА Новости, 06.07.2021
В Мосгордуме оценили идею ввести новый праздник
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов поддерживает идею сделать 1 июля официальным... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:32
2021-07-06T14:32
2021-07-06T14:42
россия
новая москва
московская городская дума
александр козлов (глава минприроды)
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов поддерживает идею сделать 1 июля официальным праздником - Днем Новой Москвы."Коллега из Госдумы Дмитрий Саблин предложил сделать 1 июля официальным праздником — Днем Новой Москвы. Поддерживаю такую инициативу. Ведь это действительно знаковое событие: площадь города увеличилась в два раза, а сегодня большая часть москвичей покупает жилье именно здесь. Развивается инфраструктура, социальная и транспортная. Растет население, появляются новые рабочие места. Это событие действительно заслуживает памятного дня в истории Москвы", - отметил Козлов в своем Telegram-канале.Новые территории общей площадью 148 тысяч гектаров присоединили к Москве 1 июля 2012 года. Ранее они входили в состав Московской области. За счет этих преобразований площадь Москвы выросла в 2,5 раза. На присоединенных территориях создали Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). В 2012-2021 годах московское правительство реализовало программу развития новых территорий. В развитие ТиНАО было привлечено 2,1 триллиона рублей инвестиций. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, за 9 лет в Новой Москве появилось около 300 километров дорог, восемь станций метро, больше 100 социальных объектов и около 180 тысяч рабочих мест.
https://realty.ria.ru/20210702/genplan-1739526782.html
россия
новая москва
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россия, новая москва, московская городская дума, александр козлов (глава минприроды), сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество
В Мосгордуме оценили идею ввести новый праздник
14:32 06.07.2021 (обновлено: 14:42 06.07.2021)
В Мосгордуме поддержали идею сделать 1 июля Днем Новой Москвы