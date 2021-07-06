https://ria.ru/20210706/moshennichestvo-1740106612.html
В Перми осудили мошенников, притворявшихся пожарными
В Перми осудили мошенников, притворявшихся пожарными - РИА Новости, 06.07.2021
В Перми осудили мошенников, притворявшихся пожарными
Преступную группу из четырёх пермяков, которые под видом сотрудников пожарной охраны обманывали пенсионеров и похищали их деньги, суд приговорил к штрафам,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:06
2021-07-06T15:06
2021-07-06T15:06
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ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Преступную группу из четырёх пермяков, которые под видом сотрудников пожарной охраны обманывали пенсионеров и похищали их деньги, суд приговорил к штрафам, кроме того, фигуранты возместили пострадавшим ущерб в полном объёме, сообщает краевая прокуратура.По данным ведомства, четверо жителей Перми летом 2020 года в Октябрьском округе приходили в дома к пенсионерам и представлялись сотрудниками пожарной охраны. Они убеждали хозяев под угрозой привлечения к административной ответственности купить пожарные извещатели. Преступникам удалось обмануть 10 пожилых людей, продав ненужное им оборудование на общую сумму 68 тысяч рублей."Четверо жителей Перми признаны виновными в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении. Уточняется, что Октябрьский районный суд Пермского края назначил фигурантам наказание в виде штрафа в размере от 30 до 40 тысяч рублей каждому. При этом мужчины возместили пенсионерам причиненный ущерб в полном объёме.
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россия, пермский край, происшествия
В Перми осудили мошенников, притворявшихся пожарными
В Перми осудили мошенников, которые продавали пожарные извещатели, угрожая штрафами