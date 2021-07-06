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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210706/mitropolit-1740182434.html
Клириков-антипрививочников предупредили о канонической ответственности
Клириков-антипрививочников предупредили о канонической ответственности - РИА Новости, 06.07.2021
Клириков-антипрививочников предупредили о канонической ответственности
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что священники-антипрививочники, по вине которых от коронавируса умрут люди, которых они отговорили... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T23:44
2021-07-06T23:44
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
митрополит тихон (шевкунов)
коронавирусы
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что священники-антипрививочники, по вине которых от коронавируса умрут люди, которых они отговорили вакцинироваться, должны нести полную каноническую ответственность за это."Священники, в первую очередь, нашей епархии - их немного, но они есть - которые отвращают свою паству и своих знакомых от профилактических прививок, тоже должны нести за это ответственность ... Если, не дай Бог, кто-то из тех, кто не сделал себе прививку благодаря тому, что вы разубедили их это делать, тяжело заболеют или умрут - а в больнице обязательно станет известно, что они не прививались именно потому, что им не благословил это делать тот или иной священник - если такое, избави Бог, случится, то такие священники или просто монахи, потому что и монахи иногда дают такие советы, - они должны будут понести полную каноническую ответственность за такие поступки", - сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте Псковской епархии.Он отметил, что считать отказ от прививки правильным решением - личное дело каждого, но каноническую ответственность священников за последствия этого назвал справедливой.Согласно Положению о церковном суде Русской православной церкви (РПЦ), епархиальный суд уполномочен в отношении клириков рассматривать дела по обвинению в совершении церковных правонарушений, влекущих за собой канонические наказания в виде освобождения от должности, увольнения за штат, временного или пожизненного запрещения в священнослужении, извержения из сана и отлучения от церкви. Ожидается также, что ноябрьский Архиерейский собор РПЦ рассмотрит проект нового церковного документа о наказаниях священнослужителей.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, митрополит тихон (шевкунов), коронавирусы, русская православная церковь
Клириков-антипрививочников предупредили о канонической ответственности
23:44 06.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Митрополит Тихон заявил, что клирики-антипрививочники будут нести каноническую ответственность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что священники-антипрививочники, по вине которых от коронавируса умрут люди, которых они отговорили вакцинироваться, должны нести полную каноническую ответственность за это.
"Священники, в первую очередь, нашей епархии - их немного, но они есть - которые отвращают свою паству и своих знакомых от профилактических прививок, тоже должны нести за это ответственность ... Если, не дай Бог, кто-то из тех, кто не сделал себе прививку благодаря тому, что вы разубедили их это делать, тяжело заболеют или умрут - а в больнице обязательно станет известно, что они не прививались именно потому, что им не благословил это делать тот или иной священник - если такое, избави Бог, случится, то такие священники или просто монахи, потому что и монахи иногда дают такие советы, - они должны будут понести полную каноническую ответственность за такие поступки", - сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте Псковской епархии.
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18 июня, 12:41
Он отметил, что считать отказ от прививки правильным решением - личное дело каждого, но каноническую ответственность священников за последствия этого назвал справедливой.
Согласно Положению о церковном суде Русской православной церкви (РПЦ), епархиальный суд уполномочен в отношении клириков рассматривать дела по обвинению в совершении церковных правонарушений, влекущих за собой канонические наказания в виде освобождения от должности, увольнения за штат, временного или пожизненного запрещения в священнослужении, извержения из сана и отлучения от церкви. Ожидается также, что ноябрьский Архиерейский собор РПЦ рассмотрит проект нового церковного документа о наказаниях священнослужителей.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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