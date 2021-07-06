https://ria.ru/20210706/minsk-1740042799.html

Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу

Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу - РИА Новости, 06.07.2021

Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу

Решение белорусского правительства о закрытии основанного в Польше "Европейского радио для Беларуси" вступило в силу со вторника, следует из опубликованного на... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:57

2021-07-06T09:57

2021-07-06T09:57

кгб белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Решение белорусского правительства о закрытии основанного в Польше "Европейского радио для Беларуси" вступило в силу со вторника, следует из опубликованного на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии постановлении Совета министров."Закрыть в Республике Беларусь корреспондентский пункт общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша). Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе. Таким образом, дата вступления решения в силу – 6 июля.В понедельник в Национальном реестре правовых актов Белоруссии было зарегистрировано постановление Совета министров "О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша)". Белорусская редакция "Еврорадио" заявила, что считает планы властей Белоруссии закрыть его корпункт в Минске ответом на новые санкции Евросоюза. В редакции отметили, что ожидали такого поворота событий и готовились, у нее есть "план, и не один"."Еврорадио" основано в сентябре 2005 года в Варшаве, в 2009 году был открыт корреспондентский пункт в Минске. Радио специализируется на информационных и развлекательных программах, вещает на белорусском языке.С августа 2020 года, когда в Белоруссии начались массовые протесты оппозиции после президентских выборов, белорусский сайт "Еврорадио" был заблокирован в республике. С осени журналисты радио в Белоруссии не имели постоянных аккредитаций МИД республики, которые обязательны для легальной работы журналистов иностранных СМИ в стране.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.

https://ria.ru/20210705/korpunkt-1739884996.html

https://ria.ru/20210703/belorussiya-1739767856.html

минск

белоруссия

сша

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кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, сша, в мире