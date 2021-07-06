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Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу
Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу - РИА Новости, 06.07.2021
Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу
Решение белорусского правительства о закрытии основанного в Польше "Европейского радио для Беларуси" вступило в силу со вторника, следует из опубликованного на... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:57
2021-07-06T09:57
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Решение белорусского правительства о закрытии основанного в Польше "Европейского радио для Беларуси" вступило в силу со вторника, следует из опубликованного на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии постановлении Совета министров."Закрыть в Республике Беларусь корреспондентский пункт общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша). Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе. Таким образом, дата вступления решения в силу – 6 июля.В понедельник в Национальном реестре правовых актов Белоруссии было зарегистрировано постановление Совета министров "О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша)". Белорусская редакция "Еврорадио" заявила, что считает планы властей Белоруссии закрыть его корпункт в Минске ответом на новые санкции Евросоюза. В редакции отметили, что ожидали такого поворота событий и готовились, у нее есть "план, и не один"."Еврорадио" основано в сентябре 2005 года в Варшаве, в 2009 году был открыт корреспондентский пункт в Минске. Радио специализируется на информационных и развлекательных программах, вещает на белорусском языке.С августа 2020 года, когда в Белоруссии начались массовые протесты оппозиции после президентских выборов, белорусский сайт "Еврорадио" был заблокирован в республике. С осени журналисты радио в Белоруссии не имели постоянных аккредитаций МИД республики, которые обязательны для легальной работы журналистов иностранных СМИ в стране.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
https://ria.ru/20210705/korpunkt-1739884996.html
https://ria.ru/20210703/belorussiya-1739767856.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, сша, в мире
Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу
09:57 06.07.2021
 
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Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу

Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Решение белорусского правительства о закрытии основанного в Польше "Европейского радио для Беларуси" вступило в силу со вторника, следует из опубликованного на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии постановлении Совета министров.
"Закрыть в Республике Беларусь корреспондентский пункт общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша). Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе. Таким образом, дата вступления решения в силу – 6 июля.
Минск - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 11:22
В Белоруссии планируется закрытие корпункта "Еврорадио"
В понедельник в Национальном реестре правовых актов Белоруссии было зарегистрировано постановление Совета министров "О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша)". Белорусская редакция "Еврорадио" заявила, что считает планы властей Белоруссии закрыть его корпункт в Минске ответом на новые санкции Евросоюза. В редакции отметили, что ожидали такого поворота событий и готовились, у нее есть "план, и не один".
"Еврорадио" основано в сентябре 2005 года в Варшаве, в 2009 году был открыт корреспондентский пункт в Минске. Радио специализируется на информационных и развлекательных программах, вещает на белорусском языке.
С августа 2020 года, когда в Белоруссии начались массовые протесты оппозиции после президентских выборов, белорусский сайт "Еврорадио" был заблокирован в республике. С осени журналисты радио в Белоруссии не имели постоянных аккредитаций МИД республики, которые обязательны для легальной работы журналистов иностранных СМИ в стране.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 21:21
В Белоруссии показали задержания и допросы членов радикальных отрядов
 
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