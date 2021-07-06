Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу
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Решение о закрытии корпункта "Еврорадио" в Минске вступило в силу
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Решение белорусского правительства о закрытии основанного в Польше "Европейского радио для Беларуси" вступило в силу со вторника, следует из опубликованного на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии постановлении Совета министров.
"Закрыть в Республике Беларусь корреспондентский пункт общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша). Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе. Таким образом, дата вступления решения в силу – 6 июля.
В понедельник в Национальном реестре правовых актов Белоруссии было зарегистрировано постановление Совета министров "О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью "Европейское радио для Беларуси" (Республика Польша)". Белорусская редакция "Еврорадио" заявила, что считает планы властей Белоруссии закрыть его корпункт в Минске ответом на новые санкции Евросоюза. В редакции отметили, что ожидали такого поворота событий и готовились, у нее есть "план, и не один".
"Еврорадио" основано в сентябре 2005 года в Варшаве, в 2009 году был открыт корреспондентский пункт в Минске. Радио специализируется на информационных и развлекательных программах, вещает на белорусском языке.
С августа 2020 года, когда в Белоруссии начались массовые протесты оппозиции после президентских выборов, белорусский сайт "Еврорадио" был заблокирован в республике. С осени журналисты радио в Белоруссии не имели постоянных аккредитаций МИД республики, которые обязательны для легальной работы журналистов иностранных СМИ в стране.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.